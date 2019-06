Porsche tilbagekalder 337.000 biler

Tusindvis af Porsche-ejere står til at miste lidt af sommersæsonen med deres bil, mens den er på værksted.

Den tyske bilproducent har opdaget en skrøbelig del i en af sine automatgearkasser, der kan gå i stykker og sende bilen på en ukontrolleret rulletur, næste gang man forsøger at parkere den.

Delen udgør nemlig en del af forbindelsen mellem gearvælgeren og gearkassen, og går den i stykker, får gearkassen ikke besked om, at gearvælgeren er blevet placeret i 'P'. Hvilket i sidste ende også betyder, at parkeringsbremsen ikke bliver aktiveret.

Det skriver Stuttgarter Zeitung.

Se også: Trods strenge krav: Forureningen fra nye biler stiger - igen

Huskeregel løser problemet

Desværre er den fejlbehæftede automatgearkasse så udbredt, at 337.000 af Porsches biler over hele verden skal forbi et værksted for at få problemet udbedret.

Foruden personbilen Panamera kører Porsches mest sælgende model gennem flere år, SUV'en Cayenne, rundt med den pågældende automatgearkasse.

Porsche har ifølge Stuttgarter Zeitung brugt gearkassen i Cayenne-modeller, der er bygget fra 2002 til 2010, mens samme konstruktion fandt vej til Panamera mellem 2008 og 2016.

I Tyskland er 26.500 biler angiveligt berørt af problemet, mens 100.000 biler skal en tur forbi værkstedet i USA alene.

Porsche har bekræftet fejlen, men ifølge Stuttgarter Zeitung vil producenten vente med at skrive til de berørte kunder til 11. august. Fejlen er nemlig ikke mere akut, end at man med en simpel huskeregel kan undgå, at bilen ruller væk: Hver gang man parkerer, skal man således blot huske at aktivere parkeringsbremsen manuelt.

Se også: Citroën dropper funky danskerfavorit