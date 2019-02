Porsches bestseller smider benzinmotoren

Macan-modellen, der står for en tredjedel af det samlede Porsche-salg, skal være 100 procent eldreven allerede fra næste generation

Indtil nu har Porsche ladet andre om at drive markedet for elbiler, men ikke mere.

Nu vil den tyske producent af sportsvogne, der har hovedsæde i Stuttgart, ind i kampen, og det skal ikke kun ske med den længe ventede Taycan-model, der er på vej.

Også Macan-modellen, der i 2018 stod for en tredjedel af Porsches samlede bilsalg, vil i sin næste version være fuldt ud eldreven.

Den elektriske version af Porsche Macan forventes at være køreklar ’i begyndelsen af næste årti’, skriver Porsche i en pressemeddelelse.

Det amerikanske bilmedie The Drive skriver, at der mere nøjagtigt er tale om 2022. Elbilen vil i så fald lande en del senere end Porsche Taycan og Taycan Cross Turismo, der er planlagt til at ramme vejene i slutningen af 2019.

Leipzig bliver elbase

Fælles for de tre biler er, at de skal drives af Porsche og Audis nye 800-volts teknologi og får samme platform.

- I 2022 investerer vi over seks milliarder euro i elektriske biler, og i 2025 kunne 50 procent af alle nye Porsche-modeller blive drevet frem af en elektrisk motor, siger Oliver Blume, der er administrerende direktør hos Porsche AG, i pressemeddelelsen.

Porsches base for produktion af elbiler bliver mærkets fabrik i Leipzig.

Allerede sidste sommer besluttede Porsche at investere massivt i den tyske fabrik, som altså nu er ved at blive kørt i stilling til at håndtere batteridrevne biler.

Leipzig-fabrikken åbnede i 2002. Dengang blev 259 medarbejdere hentet ind til at udvikle og bygge Porsches første SUV-model, Cayenne. Nu har fabrikken over 4000 ansatte og sender årligt mere end 90.000 biler ud på de europæiske veje.

