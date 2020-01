Porsches Super Bowl-reklame: Én detalje får folk til at snakke

Flere mener at vide, at de har spottet noget særligt i videoen

For første gang siden 1997 ruller en Porsche-reklame hen over de amerikanske tv-skærme i forbindelse med en Super Bowl, når den 54. udgave af den amerikanske fodbold-finale bliver spillet søndag 2. februar.

I reklamen, som du kan se over artiklen, ser vi Porsches nye elbil Taycan blive jagtet af en række ikoniske Porsche-modeller.

Hvor fed biljagten end er, så er det ikke det, der har fået mange til at interessere sig for reklamen. Der er nemlig én detalje, som har fået bilentusiaster ud på kanten af stolene.

I videoen kan du se, om du kan spotte detaljen.

Efter cirka 44 sekunder ser vi sikkerhedsvagter løbe hen mod en gul Porsche 911 GT2 RS. En kvinde sætter sig ind i den gule sportsvogn. Umiddelbart bagved på en hævet platform ser man en blå Porsche 911. Men ikke en hvilken som helst 911, mener flere medier at vide.

Således mener blandt andre Roadandtrack, Motor1 og The Drive, at den blå sportsvogn er den kommende GT3-udgave af den nuværende 992-generation 911, som først kommer på markedet i 2021.

911 GT3 er en hårdkogt, mere raceoptimeret udgave af den almindelige Porsche 911.

Det er den blå Porsche, som mange mener må være den kommende 911 GT3. Foto: Porsche

Kommer snart

Det er særligt detaljer som bilens store bremser, fælge med centermøtrik og en gigantisk hækvinge, som gør, at der bliver spekuleret i, at det her er mere end en standard 911.

Den nuværende generation af Porsches mest ikoniske model, 911, har modelkoden '992', og det forventes, at Porsche på Geneva Motor Show i starten af marts løfter sløret for 911 Turbo-udgaven af 992-generationen.

Den nye 911 GT3 vil formentlig blive præsenteret kort tid efter, hvor vi formentlig får svar på, om det nu også er en 911 GT3, som er med i Super Bowl-reklamen.

Medierne spekulerer i, om Porsche har begået den eventuelle fejl med vilje, eller om der er reelt er tale om en blunder fra Porsche, men med tysk for grundighed er det svært at forestille sig.

