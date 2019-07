Præsident vil skattesnyd til livs: Kører bulldozer over italiensk drømmebil

Stop jeres forsøg på at snyde systemet, eller vi knuser jeres biler.

Så markant synes budskabet at være, efter de filippinske myndigheder har kørt en bulldozer henover endnu en eksklusiv drømmebil. Denne gang er det et eksemplar af den italienske cabriolet Ferrari 360 Spider, der ankom fra Italien til havnen i Manila tilbage i maj.

Bilen havde en værdi på syv mio. filippinske pesos (915.000 kroner), og er blevet knust som led i præsident Rodrigo Dutertes kampagne mod smugling og skatteunddragelse i landet.

Det skriver mediet The Drive på baggrund af en artikel fra Philippine Star.

Det filippinske toldvæsen har offentliggjort en række billeder af den knuste Ferrari, der kan ses herunder.

En skrotbil til reservedele

Den blå Ferrari er blot den seneste af en række luksusbiler, der har måttet lade livet under myndighedernes bulldozere de seneste år. For bare et år siden knuste man eksempelvis for 30 mio. kroner biler på én gang.

Da Ferrarien ankom til Manila, manglede den ifølge Philippine Star blandt andet kofangere, døre og forlygter. Importøren forsøgte derfor angiveligt at få den gennem tolden som en skrotbil til reservedele, men den hoppede myndighederne ikke på.

Her mener man i stedet, at der var tale om en fuldt funktionsdygtig bil. Man mistænker også importøren for at have gemt de manglende dele i en anden container, men den del efterforskes stadig.

Toldvæsenets talsmand, Vincent Philip Maronilla, fortæller til Philippine star, at import af brugte biler kun er tilladt, hvis man er diplomat eller vender tilbage til sit hjemland fra et udlandsophold.

En del af narkokrigen

Mange af de biler, som præsident Rodrigo Duterte tidligere har fået knust, har angiveligt tilhørt landets narkosmuglere. Bulldozer-opvisningerne er på den måde blevet en del af den blodige narkokrig, som præsident Rodrigo Durterte fører.

Siden han kom til magten i 2016, har han forsøgt at nedbringe kriminaliteten i landet med hårdhændede metoder. Det har ifølge Human Rights Watch enten direkte eller indirekte resulteret i tusindvis af dræbte narkohandlere og misbrugere.

The Guardian skriver, at det officielle dødstal ligger på 5300, men at det reelle tal kan være op til fire gange højere. Ifølge mediet fik det for to uger siden FN's Menneskerettighedsråd til at lancere en udførlig undersøgelse af situationen.

