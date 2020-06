Pres forhandleren i et coronaramt bilmarked

Bilsalget er coronaramt, og i maj måned var salget af nye biler over 40 procent lavere end i samme måned sidste år.

Det lavere bilsalg giver køberne gode kort på hånden, når det gælder forhandlinger om pris og lignende på biler.

- Situationen lige nu er et tekstbogseksempel på, at udbuddet er større end efterspørgslen, så køberne står med rigtig gode kort på hånden, når det kommer til en forhandlingssituation. Det kan være et ekstra servicetjek eller et nedslag i prisen, siger Peter Kirring, der er lektor og underviser i salg på biløkonomuddannelsen hos Copenhagen Business Academy i en pressemeddelelse fra Dinitrol, der er specialister i rustbeskyttelse.

Og det er ikke kun nybilsalget, der er ramt af coronasituationen.

Ifølge Danmarks Statistik faldt salget af brugte biler med næsten atten procent i marts og tolv procent i april sammenlignet med samme periode sidste år, mens salget var tilbage på det normale niveau i maj.

Forhandl om rustbeskyttelse

Og er du på udkig efter en brugt bil, kan der særligt være én ting, som potentielle købere kan overveje at forhandle med i prisen.

- Der er ingen tvivl om, at det er en god ide at få forhandlet en rustbeskyttelse med i handlen, hvis bilen ikke er rustbeskyttet. Det har også meget at sige, hvis man senere skal sælge bilen igen, siger Jan Lang, der er markedsanalytiker ved Bilbasen, en online handelsplads for køb og salg af brugte biler.

Hvis man vælger at købe en brugt bil, er der gode muligheder for at få fat i en relativt ny model.

- Salget af nye biler har de seneste år slået rekord efter rekord. Derfor kommer der relativt mange nye brugte biler på brugtbilsmarkedet, da bilkøbere ofte lader den gamle bil indgå i købet, siger Jan Lang.

