Presset Porsche: Så mange har lagt billet ind på ny elbil

Porsche har endnu ikke fremvist sin nye elbil, men det har ikke stoppet folk fra at betale for en reservation

Ingen ved endnu, hvordan bilen kommer til at se ud, eller hvad den præcis kommer til at koste.

Porsches første fuldt elektriske bil, Taycan, skal først fremvises for offentligheden til september, men allerede nu har 20.000 potentielle købere betalt for at reservere et eksemplar. I Europa koster det cirka 18.500 kroner at blive skrevet op.

Efterspørgslen betyder samtidig, at den tyske sportsvognsproducent er nødt at sætte gang i flere samlebånd. Porsche havde til at begynde med planlagt at bygge 20.000 eksemplarer af Taycan om året, men det står nu klart, at det ville sende leveringstiden mod skyerne.

Trods den øgede produktion åbner Porsche-chef Oliver Blume dog for, at ventetiden stadig kan blive lang.

- I lyset af den ekstraordinært store efterspørgsel vil vi øge vores produktionskapacitet. Hvis der bliver ventetid, vil vi måske gøre brug af muligheden for at give køberne en mild introduktion til Taycan; For eksempel ved at give dem en Panamera pluginhybrid midlertidigt, før de modtager deres Taycan, siger Oliver Blume i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Lige nu bliver vi dog nødt til at vente på, at produktionen begynder, før vi kan tale om leveringstider.

100 km på fire minutter

Porsche har stadig lang vej igen, hvis producenten skal slå amerikanske Tesla, der i den første uge efter præsentationen af Model 3 modtog 325.000 reserveringer. Men ifølge Bil24.no er de 20.000 potentielle købere stadig mange for Porsche, der sidste år leverede 256.000 biler i alt.

Producentens mest populære model, Macan, stod ifølge mediet for 86.000 biler.

Porsche lover, at Taycan vil kunne accelerere fra 0 til 100 km/t. på 3,5 sekunder og køre 500 kilometer på en opladning efter den gamle NEDC-norm. Mest iøjnefaldende er dog bilens evne til at lade strøm.

De tyske bilbyggere har gjort den i stand til at lade strøm med 350 kW, hvilket ingen anden elbil i øjeblikket er i stand til. Porsche-chef Oliver Blume har ifølge mediet Bloomberg bekræftet, at det gør bilen i stand til at lade strøm til 100 kilometers kørsel på bare fire minutter.

Bloomberg skriver i en nyere artikel om bilen, at Porsche Taycan skal gøre Tesla Model S rangen stridig på toppen af klassen for luksuriøse og eldrevne sedanmodeller. Ifølge mediet vil bilen prismæssigt lande et sted mellem Porsches Cayenne- og Panamera-modeller før skatter og afgifter.

En Tesla Model S koster herhjemme fra 720.000 kroner.

