Prisen stiger: Bilister med elbil kan se frem til ekstraregning

Næste år bliver det dyrere for elbilejere at tanke bilen med strøm. Ifølge FDM risikerer det at gøre elbilen lige så dyr som en dieselbil

Elbiler har længe været hjulpet på vej af flere forskellige incitamenter.

En af dem har været billigere priser på den livsnødvendige ladestrøm, som de skal bruge for at fungere. En hjælp, som imidlertid synger på sidste vers, som det ser ud nu. Fra årsskiftet er det slut, og det får bilistorganisationen FDM til at trykke bilhornet i bund.

I en pressemeddelelse kalder FDM's forbrugerøkonom Ilyas Dogr det 'et helt forkert signal at sende'.

Rabatten på ladestrøm er gjort mulig af, at virksomhederne bag landets ladestandere har fået refunderet elafgiften på den strøm, der tankes gennem deres standere. Afgiften er ifølge FDM 88,4 øre pr. kilowatt, og den besparelse er indtil nu kommet virksomhedernes abonnenter til gode.

Selv om rabatten ved første øjekast kan se forholdsvis beskeden ud, vil et farvel til den ifølge FDM være ensbetydende med, at totalomkostningerne ved at køre el- og dieselbil bliver næsten ens. Bilistorganisationen har regnet sig frem til, at det med afgiftsrefusionen koster 3,02 kroner pr. kilometer at køre elbil - mens det uden vil koste 3,13 kroner.

Til sammenligning koster en dieselbil ifølge FDM 3,14 kroner pr. kilometer og en benzinbil 3,20 kroner. Alle priserne er ved 20.000 kilometers kørsel om året.

FDM: Et billigt incitament

Hvis økonomien ikke taler for at bytte dieselbilen ud med en elbil, vil flere i værste fald vælge at udskyde det, påpeger Ilyas Dogr.

- Udløber ordningen, vil det absolut ikke hjælpe salget af nye elbiler og dermed forsinke den grønne omstilling. Derfor mener vi, at man fra politisk side snarest må finde en langsigtet løsning og få skabt ro om afgiften. Det er i hvert fald et helt forkert signal at sende, siger han i pressemeddelelsen.

Hvis ordningen med refusion af processtrøm fortsatte på den anden side af årsskiftet, ville det ifølge FDM koste omkring 30 mio. kroner for statskassen i 2020. En pris, der med Ilyas Dogrs ord gør ordningen til et 'relativt billigt' incitament.

Han mener dog, at ordningen skal bredes ud, så det ikke kun er virksomhederne bag ladestanderne, der kan få rabat.

- Mange vil i de kommende år få elbil og egen ladeboks derhjemme. Vi mener kun, det er rimeligt, hvis private også vil kunne få godtgjort elafgiften direkte og ikke kun igennem de store ladeoperatører. Som reglerne er i dag, binder det reelt forbrugerne til ladeoperatørerne. Sådan burde det ikke være, siger han i pressemeddelelsen.

