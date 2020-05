Prisvenlig ny elektrisk SUV kommer til Danmark

Det traditionsrige britiske MG-mærke, der i dag er kinesisk ejet, har siden efteråret 2019 gjort sit indtog på det europæiske marked. Nu er turen kommet til Danmark.

Bag MG-navnet står nu Kinas største bilproducent, Shanghai Automotive (SAIC), og selvom mange nok forbinder MG-navnet med kompakte sportsvogne, er det ikke en sådan, vi får til Danmark nu. I stedet er der tale om en 100 procent elektrisk SUV med navnet ZS EV.

I en pressemeddelelse oplyser MG Motors Danmark, at prisen for den nye elektriske SUV vil begynde ved 219.999 kr.

Modellen kommer i to forskellige udstyrsvarianter, Comfort og Luxury.

MG ZS EV er som standard udstyret med bl.a. 16 tommer alufælge, nøglefri betjening med start/stop knap, aircondition, LED kørelys, parkeringssensor i bag, multijusterbart læderrat, ECO driving-mode selection, regenererende bremsesystem og 40:60 split-bagsæder.

Interiøret inkluderer en 8 tommer touchskærm med navigation og Apple Carplay, bluetooth, 3 USB-stik, DAB+ og 4 højtalere.

Luxury modellen er opgraderet med bl.a. 17 tommer alufælge, el-foldbare sidespejle, regnsensor, varme i forsæder, panorama glassoltag, bakkamera med dynamisk guide og to ekstra højtalere.

Comfort-modellen koster 219.999 kr., mens man skal slippe 249.079 kr. for Luxury-modellen.

Sådan ser den nye MG ZS EV ud. Foto: PR

Styr på sikkerhed

Man skal ikke skrue tiden langt tilbage, før kinesisk bilproduktion ikke var de skarpeste i forhold til bilers sikkerhed, men den slags bekymringer kan man godt pakke væk, når det gælder MG ZS EV.

Modellen scorede topkarakter med fem Euro NCAP-stjerner, da modellen blev crashtestet.

MG ZS EV kommer derudover med en garanti på fem år, mens der er otte års garanti på selve batteriet.

Den elektriske motor yder 136 hk, hvilket er nok til en acceleration fra 0-100 km/t på 8,2 sekunder. Batteriet har en kapacitet på 44,5 kWh, hvilket giver en rækkevidde på 263 km på en opladning. Bilen kan hurtiglade med op til 80 kW. Dermed kan batteriet lades op fra 0 til 80 procent på 40 min.

Kan kun bestilles online

Det er Nellemann Gruppen, der står bag importen af de nye MG-biler til Danmark, og til salget af MG ZS EV har de valgt et helt anderledes koncept. Modellen kan nemlig kun bestilles online.

Salget af MG bilmodellerne vil foregå via en online shop, mens man har mulighed for at opleve bilen i levende live hos Nellemann Gruppens egne detailforretninger i hhv. Århus, Valby, Odense og Roskilde.

Konceptet er båret af, at man kan ekspedere sig selv online. Derfor skal man ikke nødvendigvis besøge en af de fire forretninger for at opleve bilen. Man kan booke et møde online med en salgsrådgiver eller booke en virtuel præsentation og gennemgang af bilen online, så man hjemme fra stuen kan blive introduceret for bilen og alle dens funktionaliteter.

MG understreger, at man selvfølgelig er velkommen til at besøge en af de fire forretninger, hvor man har mulighed for at se bilen fysisk - og køre en prøvetur i bilen.

