Prisvenligt bilmærke laver stor ændring

Discountbilmærket Dacia vil indlede et nyt kapitel og redefinere sig selv. Det skal et nyt logo og nye farver være med til at tydeliggøre.

Væk er Dacias tidligere blå farve og de runde bogstaver, og ind er kommet grå og grøn, mens logoet nu er kantet og robust.

Dacia vil gerne brande sig som et mærke til blandt andre outdoor-folk, og det skal de nye farver og det nye logo bidrage til.

Her ses Dacias nye logo, som det vil ses på fronten af mærkets nye biler fra slutningen af 2022. Foto: Dacia

Logoet i fuld længde. Foto: Dacia

Dacia oplyser, at det nye logo vil blive monteret på mærkets nye biler i slutningen af 2022.

Robust bil

En af de biler, som får Dacias nye logo, er den kommende model Bigster. Der bliver tale om en 4,6 meter lang SUV, som skal tjene som Dacias fremtidige spydspids, og modellen vil kunne fås med både el- og hybridmotorer.

Bigster-modellen vil desuden markere, at Dacia vil sige farvel til biler, som udelukkende kører på benzin og diesel, og i stedet fokusere på hybridbiler og elbiler.

Modellen skal bygges i et samarbejde med Lada på en fælles platform, kaldet CMF-B. Platformen er oprindeligt udviklet af Renault-Nissan-alliancen, og i dag bruges den ifølge FDM bl.a. til Renault Clio, Captur, Arkana og Nissan Juke.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår Dacia Bigster går i produktion.