Problemer med kørekortet? Så skal du gøre dette nu

Det er ikke længere politiet, der har ansvaret for afviklingen af køreprøver i Danmark, ligesom de heller ikke længere sidder med ansvaret for kørekort.

1. oktober skiftede kørekort-, takograf- og særtransportområdet hænder fra politiet til henholdsvis Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet.

Derfor skal man eksempelvis fremover via Færdselsstyrelsen, hvis man skal forny sit kørekort, eller hvis man skal til køreprøve.

Hvor køreprøveområdet indtil nu har været opdelt efter de forskellige politikredse, vil opgaven fremadrettet være samlet hos Færdselsstyrelsen, der vil arbejde ud fra en samlet opgavevaretagelse på tværs af landet, oplyser styrelsen.

Holder lukket

Færdselsstyrelsen har tidligere oplyst, at de vil ansætte adskillige nye prøvesagkyndige, ligesom omkring 110-130 civile prøvesagkyndige fra poltiet er flyttet med over i styrelsen i et forsøg på at nedbringe ventetiden på at kunne komme til køreprøve.

På styrelsens hjemmeside står det klart, at opgaven giver travlhed.

'Vi holder lukket fredag den 1. oktober, mandag den 4. oktober og tirsdag den 5. oktober, da vi den 1. oktober har overtaget kørekortområdet og takografområdet fra politiet,' skriver styrelsen på sin hjemmeside.

'Vi er i fuld gang med introduktion af medarbejdere og installation af nye systemer, så vi kan blive klar til drift af vores nye opgaver,' skriver de.

De første prøver under ledelse af Færdselsstyrelsen vil blive afholdt onsdag 6. oktober, oplyses det.