Punkterer myte: Nej, elbiler forurener ikke mere

Man støder af og til på påstanden om, at elbiler samlet set forurener mere end en tilsvarende bil, som kører på benzin eller diesel, fordi produktionen af en elbil skulle være mere energikrævende og produktionen af strøm til elbiler mere forurenende.

Men påstanden er forkert, konkluderer en række forskere i et nyt studie.

I langt de fleste egne af verdenen udleder elbiler mindre CO2 sammenlignet med benzin- og dieselbiler - også selvom energien til producering af strøm kommer fra mindre klimavenlige teknologier, lyder konklusionen i studiet.

Det skriver The Guardian, som er dykket ned i et forskningsprojekt, som forskere fra universiteter i Cambridge, Nijmegen og Exeter står bag.

Forskerne undersøgte den samlede CO2-udledning fra elbiler i 59 forskellige regioner verden over og sammenlignede den med udledning fra tilsvarende benzin- og dieselbiler.

Konklusionen på undersøgelsen var, at gennem hele bilernes livscyklus - altså udvinding af råstoffer, produktion og brug - udleder elbiler væsentligt mindre CO2 sammenlignet med biler, som kører på fossile brændstoffer, selvom strømmen til elbilerne også produceres med brug af fossile brændstoffer.

Reducerer med op til 70 procent

Forskerne fandt ud af, at i 53 ud af 59 regioner, som dækker 95 procent af verden, udleder elbiler mindre CO2 sammenlignet med fossildrevne biler, og kun i lande som Polen, hvor der bruges meget kul til at producere strøm, er det omvendte scenariet.

I lande som Sverige, hvor meget af strømmen produceres ved brug af vedvarende energikilder, kan CO2-udledningen ifølge studiet reduceres med helt op til 70 procent, hvis man kører i en elbil frem for en konventionel bil.

Volkswagen har tidligere lavet en lignende undersøgelse.

Volkswagen sammenlignede i deres undersøgelse udledningen af CO2 set over hele bilens levetid ved en elektrisk drevet Golf og en VW Golf TDI, som kører på diesel.

- Konklusionen for denne undersøgelse er, at den nuværende Golf 7 med TDI-dieselmotor gennemsnitligt over hele bilens livscyklus har et CO2-udslip på 140 g/km, hvor en e-Golf har et CO2-udslip på 119 g CO2/km, skrev VW dengang.

Volkswagens konklusion var, at emissionen i produktionsfasen står for næsten halvdelen af den samlede CO2-emission i hele elbilens levetid. I brugen af elbilen afhænger størrelsen af CO2-emissionen af de benyttede energikilder, som i ovenstående konklusion er et europæiske gennemsnit. Emissionen falder, hvis der benyttes mere vedvarende energi, som man f.eks. gør i Danmark.

