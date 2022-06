Quiz: Har du helt tjek på SUV'erne?

For at sejre og vinde alment autoriseret anerkendelse i denne lille quiz, skal du bare kende dine SUV'er

De store SUV’er er populære som aldrig før, og faktisk bliver der solgt så mange SUV’er, at de nærmest har sat en stopper for salget af stationcars fuldstændigt.

Men hvor godt kender du egentlig SUV’erne? Test dig selv af i denne SUV-quiz.

Det eneste, du skal gøre, er at gætte på, hvilken bilmodel du ser på hvert enkelt billede.

Hvilken SUV er det? 7 spørgsmål Start quizzen PR-foto Spørgsmål 1 af 7 1. Hvilken bilmodel er dette? A Jaguar E-Pace B Jaguar F-Pace C Jaguar I-Pace PR-foto Spørgsmål 2 af 7 2. Hvilken bilmodel er dette? A Mercedes-Benz ML B Mercedes-Benz GLS C Mercedes-Benz EQB PR-foto Spørgsmål 3 af 7 3. Hvilken bilmodel er dette? A Seat Tarraco B Seat Ateca C Seat Arona PR-foto Spørgsmål 4 af 7 4. Hvilken bilmodel er dette? A Jeep Grand Cherokee B Jeep Compass C Jeep Renegade PR-foto Spørgsmål 5 af 7 5. Hvilken bilmodel er dette? A Peugeot 5008 B Peugeot 2008 C Peugeot 3008 PR-foto Spørgsmål 6 af 7 6. Hvilken bilmodel er dette? A Tesla Model S B Tesla Model Y C Tesla Model X PR-foto Spørgsmål 7 af 7 7. Hvilken bilmodel er dette? A Volvo V40 Cross Country B Volvo XC40 C Volvo XC60 1. Hvilken bilmodel er dette? Jaguar E-Pace (dit svar) Jaguar F-Pace (dit svar) Jaguar I-Pace (dit svar) 2. Hvilken bilmodel er dette? Mercedes-Benz ML (dit svar) Mercedes-Benz GLS (dit svar) Mercedes-Benz EQB (dit svar) 3. Hvilken bilmodel er dette? Seat Tarraco (dit svar) Seat Ateca (dit svar) Seat Arona (dit svar) 4. Hvilken bilmodel er dette? Jeep Grand Cherokee (dit svar) Jeep Compass (dit svar) Jeep Renegade (dit svar) 5. Hvilken bilmodel er dette? Peugeot 5008 (dit svar) Peugeot 2008 (dit svar) Peugeot 3008 (dit svar) 6. Hvilken bilmodel er dette? Tesla Model S (dit svar) Tesla Model Y (dit svar) Tesla Model X (dit svar) 7. Hvilken bilmodel er dette? Volvo V40 Cross Country (dit svar) Volvo XC40 (dit svar) Volvo XC60 (dit svar) Tag quizzen igen



Hvis du går og sukker over ikke lige at have en pengesæk stor nok til at købe en spritny SUV, er sæsonleasing måske løsningen for dig.

