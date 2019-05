Rækkevidde på over 500 km: Volkswagens rendyrkede elbil

Volkswagen er klar til at gå all-in på elbiler, og første step på vejen mod at bygge helt op mod 70 forskellige elbiler, er mærkets første rendyrkede elbil.

Tyskerne har nu løftet sløret for ganske meget om den kommende elbil, som har fået navnet ID.3, og som bliver på størrelse med en Volkswagen Golf.

Volkswagen har åbnet op for bestilling af ID.3, der bliver den første model i det, der de kommende år vil blive en større række af ID.–elbiler.

Potentielle kunder kan gå ind på www.volkswagen.dk, registrere sig og lægge billet ind på en af de første produktionspladser for en ID.3 mod et depositum på 7.000 kr.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

Mærkets første rendyrkede elbil, ID.3, vil blive produceret i tre forskellige basisudgaver, hvor laveste rækkevidde er 330 km på en opladning, mens den højeste er 550 km med fuld strøm.

Særudgave

I første omgang er det dog én bestemt udgave, som kan forudbestilles.

ID.3 1st kommer den til at hedde, og det er en særligt veludstyret version med flere detaljer, som kun kan fås på den model, som man kan booke på forhånd.

Den specielle ID.3 1st, der er begrænset til et antal på 30.000 eksemplarer, kommer med den midterste størrelse batteri, der senere vil blive tilbudt i de andre versioner af ID.3-serien, og som forventes at blive den mest populære version.

1st-versionen har en rækkevidde på 420 km og vil på det tyske marked koste lige under 40.000 euro, hvor en standard ID.3 vil koste fra lige under 30.000 euro.

Arvtager til Boblen og Golfen

Volkswagens elektriske ambitioner er skyhøje, og tyskerne sætter heller ikke deres lys under en skæppe, når de skal beskrive, hvilken arv ID.3 skal løfte, og hvilken opgave der venter for bilmodellen.

- Med ID.3 vil vi efter Boblen og Golf tage hul på det tredje store strategiske kapitel i Volkswagen-mærkets historie, siger Jürgen Stackman, direktionsmedlem i Volkswagen med ansvar for salg, marketing og eftermarked globalt, i pressemeddelelsen.

- Med ID.3 har vi skabt bilen til e-mobilitet for masserne. Først vil vi elektrificere Europa med ID.3 og sidenhen andre regioner med yderligere en række ID-elbiler, der vil blive introduceret i den nærmeste fremtid, siger han.

Designet venter

Som du kan se på billederne her i artiklen, får vi endnu ikke lov at se elbilens endelige design. Selv om det er tæt på, at VW har klædt modellen helt af for omverdenen, så må vi vente til september måneds Frankfurt Motor Show for at se VW'ens endelige design. Her får ID.3 nemlig verdenspremiere.

Interesserede kunder kan allerede nu prebooke en ID.3 for 7.000 kroner. Foto: Volkswagen

Volkswagen oplyser ikke, hvor mange af de 30.000 1st-modeller, der vil komme til Danmark.