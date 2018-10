Rækkevidden er der snart: Nu gælder det elbilernes næste store akilleshæl

BMW er gået sammen med et svensk og belgisk selskab for at lave mere miljørigtige batterier

Dyr teknologi, kort rækkevidde, usikre afgifter og en batteriproduktion, der langt fra er miljørigtig.

Det er faktorer, som længe har talt imod elbilerne, men ikke desto mindre stormer de fremad i popularitet i disse år. Producenterne er også begyndt at satse stort på teknologien, og med den nyeste generation af elbiler tyder det på, at de er ved at have fundet løsningen på biltypens første og største svaghed: Rækkevidden.

Nu gælder det derfor det næste store modargument, som den bilglade onkel med Chevrolet-kasket og olie under neglene kan finde på at slynge over bordet til fætter og kusine-festen, hvis talen falder på elbiler: 'For man flytter jo bare forureningen fra bilens udstødningsrør til batterifabrikken'.

BMW er gået sammen med de to batteriselskaber Northvolt og Umicore fra henholdsvis Sverige og Belgien om at skabe et batteri, der er mere miljørigtigt, end tilfældet er i dag. Det skriver mediet Bil24.no

Mindre afhængig af Asien

Klimarådet slog for nylig fast, at det koster dobbelt så meget CO 2 at bygge en elbil som en tilsvarende benzin- eller dieselbil - og at batteriet er den helt store synder i regnestykket.

Det er især udvindingen og forarbejdelsen af kobolt, som er et essentielt materiale i dagens batterier, der får CO 2 -forbruget til at ryge i vejret. En svensk undersøgelse, som Ingeniøren har beskrevet, konkluderede i fjor, at en elbil med et 100 kWh batteri vil have udledt 17,5 ton CO 2 , når den kører ud fra fabrikken.

Det svarer ifølge det amerikanske miljøagentur, EPA, til den mængde CO 2 , en gennemsnitlig personbil vil udlede på godt 69.000 kørte kilometer.

Hos BMW er forhåbningen, at man ved at gå sammen med de to selskaber, der har specialiseret sig i henholdsvis miljørigtige battericeller og genanvendelse af batterier, kan skrive regnestykket om. Og samtidig gøre sig mindre afhængig af batteriproducenter fra særligt Asien, der i øjeblikket sidder tungt på markedet.

- Projektet skal sætte skub i industrialiseringen af bæredygtig battericelleproduktion i Europa og de dertilhørende færdigheder, der følger med (...). Det paneuropæiske konsortiums udviklingsarbejde vil skabe højteknologiske job og støtter dermed EU-initiativet 'Battery Alliance', skriver BMW i en pressemeddelse med henvisning til et initiativ, som EU-kommissionen står bag, og som skal skabe en større batteriindustri i Europa.

Se også: Audi-salg falder 56 procent: 'Situationen er exceptionel'

Ny batterifabrik på vej

Første skridt på vejen mod mere bæredygtige batterier bliver at lave dem af materialer, der kan genanvendes igen og igen. Derudover skal der ifølge BMW hovedsageligt bruges vedvarende energi under produktionen.

Når batterierne på et tidspunkt har udtjent deres værnepligt i elbilerne, skal de desuden kunne bruges til andre former for stationær energiopbevaring - for eksempel opladere - inden indmaden endelig bliver genbrugt i nye batterier.

Svenske Northvolt er netop begyndt at bygge en batterifabrik i det nordlige Sverige, som måske kan gøre den type batterier til virkelighed. Ifølge Bil24.no bliver det Europas største batterifabrik, og ambitionen er angiveligt at producere verdens grønneste batterier her.

Se også: Google-bilen er tilbage: Skal lugte sig frem til de beskidte steder