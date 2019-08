Rapport slår fast: Sådan har Limfjordstunnelen det

Hvordan har Limfjordstunnelen det egentlig?

Det har en international ekspertgruppe undersøgt, og de er kommet frem til, at tunnelens tilstand grundlæggende er tilfredsstillende, og at tunnelen kan holde mange år endnu.

Det oplyser transportministeriet i en pressemeddelelse.

Rapporten, som netop er blevet offentliggjort, viser, at Limfjordstunnelen med løbende renovering og overvågning kan holde mange år i endnu, før der opstår behov for større reparationsarbejder.

- Ekspertgruppens konklusion skaber ro og tryghed omkring tunnelen. Dermed kan vi afblæse alle tanker om en hastende og omfattende renovering af tunnelen - med de store konsekvenser, som det ville have for trafikken i hele Nordjylland, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Se også: Her bliver der renoveret broer og tunneller i år

Han mener dog ikke, at det ændrer på behovet for en 3. Limfjordsforbindelse.

Vand trængte ind

I 2017 var der, som Ekstra Bladet blandt andre fortalte, vandindtrængning og sætninger i Limfjordstunnelen. En ekspertgruppe inden for konstruktion og vedligehold af tunneler blev derfor bedt om at undersøge tunnelens tilstand, og om levetiden kunne være kortere end forventet.

Sidenhen har ekspertgruppen foretaget et udvidet og omfattende særeftersyn af tunnelen. Og nu konkluderer ekspertgruppen altså, at Limfjordstunnelens tilstand grundlæggende er tilfredsstillende.

- Det ændrer dog ikke på behovet for en 3. Limfjordsforbindelse, og derfor forventer jeg også, at det er et emne, vi skal diskutere, når jeg sammen med Folketingets partier skal forhandle en bred aftale for de kommende års infrastrukturinvesteringer.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Fakta Limfjordstunnelen blev indviet i foråret 1969. Tunnelen er en del af det transeuropæiske vejnet (E45) og forbinder Vendsyssel med resten af Jylland. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er siden åbningen steget fra ca. 15.000 til ca. 80.000, og tunnelen er vital for trafikken i Nordjylland og i Aalborg. Tunnelen er en sænketunnel med en samlet længde på 583 meter. Den består af fem tunnelelementer. Hvert af tunnelelementerne er støbt i tørdok og slæbt flydende til deres endelig position, hvor de er sænket ned på havbunden. Dertil kommer cirka 50 meter støbt tunnel i sydsiden samt ramper og portalbygninger. Kilde: Transportministeriet

- Vi holder øje

Ekspertgruppen anbefaler, at Vejdirektoratet iværksætter en overvågning og monitorering af Limfjordstunnelen ud over den indsats, der allerede finder sted.

- Det er naturligvis en anbefaling, vi tager til os. Vi holder i forvejen tæt øje med Limfjordstunnelen, og på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger vil vi iværksætte yderligere overvågning af dette vigtige stykke infrastruktur, siger chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen fra Vejdirektoratet.

Endelig har ekspertgruppen foreslået tre større reparationsarbejder, der kan udføres om 15 til 50 år, såfremt behovet måtte opstå.

Se også: 5300 bilister blitzet: - Det er for mange