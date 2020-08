Rasmus sælger helt ægte politibil

Normalt er det forbeholdt politiansatte at køre rundt i politibiler på de danske veje, men nu kan du faktisk blive ejer af din helt egen ægte politibil.

39-årige Rasmus Daltoft har nemlig sat sin politibil til salg på DBA. Bilen, en Ford Crown Victoria Police Interceptor, både lyder og ligner en politibil, og det skyldes, at den i sine unge dage også har været det i Seattle, Washington. I dag har bilen aftjent sin værnepligt, og den fungerer derfor som almindelig personbil - i Danmark.

Det skriver DBA Guide.

- Jeg har altid været fascineret af særlige biler. Og jeg skal også have flere efter denne. Det er en hobby for mig at gå og sætte dem i stand, og så er det da sjovt at se folks blikke, når man kommer kørende forbi, siger Rasmus Daltoft til DBA Guide.

- Bilen her er en Ford Crown Victoria - Police Interceptor fra Seattle, men brugt gennem hele USA. Jeg købte den af en vens ven i Sverige. Ejeren var flyttet tilbage til Seattle og havde forgæves forsøgt at sælge den. 1,5 år senere fik jeg chancen, siger han til DBA Guide.

- Kigger du på bilens profil, er det sådan, en politibil bliver tegnet af et barn. Jeg kunne godt lide designet på den. Jeg startede med at køre rundt i den, hvor bilen var helt hvid, kun med søgelamperne og kofangeren på som udstyr. Det fik jeg enormt fed respons på, når jeg kørte til træf, og så blev jeg grebet lidt af stemningen og begyndte at 'gejle' lidt på bilen, fortæller Rasmus Daltoft.

Se også: Tesla forklædt som klassisk Mustang

Artiklen fortsætter under billederne ...

En klassisk amerikansk politibil kan nu blive din. Foto: DBA Guide

Man finder stadig kommunikationsudstyr og radio i bilen. Foto: DBA Guide

Rasmus Daltoft har desuden en tilhørende politiuniform til særlige lejligheder. Foto: DBA Guide

Skal sælges

Trods fascinationen af bilen vil Rasmus Daltoft dog nu sælge politibilen.

- Jeg synes ikke, det er et nemt valg. Jeg elsker bilen. Jeg har ikke noget imod at beholde den, men andre ting lokker, siger Rasmus, der har ejet bilen i 6-7 år, til DBA Guide.

- Jeg drømmer om at købe mig en gammel brandbil eller en skolebus. Måske endda en HMMWV 'Hummer' fra det amerikanske militær, siger han.

Rasmus Daltoft har sat politibilen til salg på DBA for 129.500 kroner.

- Der er betalt fuld afgift på den, og den er indregistreret. Der er ikke plader på endnu, men det er bare et spørgsmål om at gå ned og hente pladerne, siger Rasmus til DBA Guide.

Han fortæller, at man gerne må køre med udrykning og blink, alt det man vil, så længe det foregår på privat område/privat vej.

Se også: Her ligger for en million smadret pink McLaren