Rastepladsejer: Lastbilerne fylder stadig for meget

Campinglignende forhold, kamp om pladserne og parkerede lastbiler på ramperne. Situationen på de danske motorvejsrastepladser fik sidste år politikerne til at indføre et loft på 25 timers parkering. Men i dag er billedet stort set uændret på mange rastepladser.

Det fortæller Ivar Sande, der er afdelingsleder for Vejsektor og Myndighed hos Vejdirektoratet, til TV2 Østjylland.

- Vi er udfordret på hverdage. Der er stadig en del, der holder på ramperne, fordi der ikke er pladser på rastepladserne, siger han til tv-stationen.

Loftet på 25 timer blev ifølge Politiken indført som en opfølgning på sidste års finanslovsaftale, og med den nye regel fulgte en forhøjelse af parkeringsafgiften fra 510 til 2000 kroner for lastbiler, der parkerer ulovligt.

Afgiften for at parkere på til- og frakørselsramperne blev samtidig sat op til 3000 kroner, og transportminister Ole Birk Olesen (LA) var dengang godt tilfreds med de nye regler:

- Jeg er glad for, at vi har fundet en model, der forhindrer campinglignende forhold, og som samtidig imødekommer en række af de bekymringer og praktiske udfordringer, som branchen har fremført, sagde han ifølge Politiken i en pressemeddelelse.

Se også: Smadrer for millioner: Fire unge kører vanvidskørsel hos forhandler

Spærrer for personbiler

På Info-Teria Gudenå Vest ved Randers kan rastepladsejer Helle Wilson Toft dog ikke mærke den store forskel. Til TV2 Østjylland fortæller hun, at hun stadig jævnligt oplever, at rastepladsens kapacitet er helt opbrugt.

- Vi har problemer med, at almindelige trafikanter ikke kan komme ind at holde, fordi lastbilerne holder over det hele. Det gælder også på de pladser, der er reserveret til personbiler, siger hun til tv-stationen og uddyber, at de lange lastbiler gerne optager 7-8 parkeringspladser, når de parkerer på personbilsområdet.

Rastepladsen ved Randers har seks pladser forbeholdt lastbiler, og det er ofte ikke nok. Helle Wilson Toft efterlyser derfor flere rastepladser, så de mange lastbiler kan blive bedre fordelt.

Det er der dog ikke umiddelbart lagt op til. Tilbage i august sidste år kom det tværtimod frem, at Vejdirektoratet ville nedgradere 134 rastepladser langs de statslige veje. Ifølge Aarhus Stiftstidende betød det blandt andet, at de mistede toiletter, skraldespande og bænke.

De sparede penge fra denne manøvre skulle ifølge avisen bruges til at gøre de øvrige 135 pladser i bedre stand.

Se også: Luksusmærke på dybt vand: Får to år til at vende skuden