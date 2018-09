Rattet får lov at overleve i BMW's nye selvkørende bil

Hvad gør man, hvis man i en verden af stadigt mere selvkørende biler vil blive ved med at levere køreglæde?

Det spørgsmål stiller mange bilproducenter i øjeblikket sig selv, og heriblandt BMW. Det tyske premiummærke, der skal forsøge at få slogans som 'Freude am Fahren' og 'Sheer Driving Pleasure' til at passe ind i den nye virkelighed.

Svaret, man ind til videre holder sig til, sidder inde i BMW's netop lancerede konceptbil, Vision iNext, og er måske umiddelbart den mindst iøjnefaldende detalje ved bilen: Rattet.

I takt med, at den selvkørende teknologi vinder frem, bliver netop rattet mindre og mindre relevant. Men det har stadig sin berettigelse hos BMW, fortæller mærkets udviklingschef, Klaus Frohlich, til Autocar.

- BMW's biler vil altid have et rat. Bilerne, vi har lanceret for nylig, er blevet udviklet med et præcist styretøj og for at tilbyde en følelsesmæssigt involverende køreoplevelse. Selvkørende systemer er en tilføjelse til det, siger Klaus Frohlich til mediet.

Rattet i BMW iNext folder sig selv sammen, når man slår den selvkørende teknologi til. Foto: BMW

På størrelse med BMW X5

Mens flere af konkurrenterne er i fuld gang med at udvikle biler helt uden rat, har BMW valgt en løsning i Vision iNext, hvor det kan foldes væk, når man ikke bruger det.

Bilen skal efter planen stå klar i 2021 og er en del af BMW's ambition om at have 12 fuldt elektriske biler på programmet i 2025.

Producentens nuværende elbil, i3, bliver ikke videreført, men BMW har tidligere fremvist tre kommende medlemmer af den elektriske familie: En elektrisk Mini Cooper, der kommer næste år, en BMW iX3 SUV, der lanceres i 2021, og en firedørs sedan, der får navnet i4 og lander i 2021.

BMW Vision iNext bliver dermed den fjerde bil i familien og kommer størrelsesmæssigt til at ligne BMW's store X5 SUV. Til gengæld betyder den manglende benzinmotor og gearkasse ifølge Autocar, at der bliver noget mere plads i kabinen i iNext. Bilen drives i stedet frem af to elmotorer på hver sin aksel og en batteripakke under bilens bund.

De såkaldte 'intelligente materialer' gør det angiveligt muligt at styre musikanlægget ved at tegne på stoffet på bagsædet. Foto: BMW

Styr musikken ved at tegne

Det ville ikke være en konceptbil, hvis ikke den havde nogle vilde detaljer, som er mindre seriøse og nødvendige end rattet.

Mest iøjnefaldende er muligvis fronten, hvor BMW's klassiske 'nyrer' nu ligner noget, der har fået blandet steroider i sin morgenmad. De er dog set før på konceptbilen iVision Dynamics - forløberen til den kommende BMW i4 elbil - og det massive panel skal bruges til at gemme den selvkørende teknologi lidt væk.

En anden detalje er tilføjelsen af det, BMW kalder 'intelligente materialer'. Fra forsædet er det eksempelvis muligt at styre infotainmentsystemet ved at lade sin finger glide henover midterkonsollen i træ. Og på bagsædet kan man styre musikken ved at tegne på stoffet. Det aktiveres med et enkelt fingertryk, hvorefter LED-lys tændes og lyser tegningen - eller kommandoen om man vil - op.

Udviklingschef Klaus Frohlich siger til Autocar, at bilen vil få en rækkevidde på omkring 612 kilometer. Det er et godt stykke over dagens standard, men det er til gengæld et åbent spørgsmål, hvor markedet har bevæget sig hen i 2021.

Uvisheden får også betydning for bilens selvkørende egenskaber, der ifølge mediet i høj grad kommer til at afhænge af, hvordan lovgivningen ser ud i 2021.

