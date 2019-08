Reddet af it-fejl: 15.000 bilister slipper for klip i kortet

Normalvis giver det klip i kørekortet, hvis man benytter sig af håndholdt mobiltelefon bag rattet af en bil. Men 15.373 bilister slipper med at betale en bøde i stedet for at få klip, efter de siden årsskiftet er blevet snuppet af politiet i at køre med håndholdt mobiltelefon.

Det skriver B.T. på baggrund af en artikel fra Berlingske.

Problemer med et af Rigspolitiets it-systemer gør, at bilisterne, som burde have fået et klip i kortet, slipper med at betale en bøde på 1500 kroner, skriver Berlingske.

Det system, som bruges til at udstede klip i kørekortet med, har nemlig ikke fungeret - og gør det stadig ikke.

- Vi vil selvfølgelig gerne have, at systemet virker hurtigst muligt. Men systemet skal være helt færdigt. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu kan sige, at vi har en dato, hvis alt virker, som det skal, siger Christian Berthelsen, politiassistent hos Rigspolitiet, til Berlingske.

Rammer ikke bagudrettet

Som det ser ud lige nu, forventer Rigspolitiet, at systemet igen fungerer 10. september i år.

Berlingske oplyser, at fejlen i systemet gælder i alle landets politikredse, og at den opstod, da Folketinget tilbage i december skærpede straffen for kørsel med håndholdt mobiltelefon, som gjorde, at det fra årsskiftet både ville give en bøde og et klip i kørekortet.

Christian Berthelsen oplyser, at de mange bilisters straf ikke vil blive påvirket bagudrettet.

