Regeringen vil bygge motorveje: Borgerne vil ikke have dem

'City er en stjerne, når alting glider glat', sang den folkekære Peter Belli fra flysædet i en DC-9 tilbage 1992.

Siden er trængslen omkring hovedstaden steget proportionelt med indfaldsvejenes bredde, og nu vil politikerne så igen gøre en indsats for at få trafikken til at glide.

Regeringen har i denne uge præsenteret et hovedstadsudspil, der lægger op til at bygge en ny forbindelse mellem Køge og Frederikssundmotorvejen og udvide kapaciteten på Ring 3, Ring 4, Øresundsmotorvejen, Amagermotorvejen og endelig Frederikssundsmotorvejen.

Udvidelserne skal med regeringens egne ord give Københavnsområdet en 'vitaminindsprøjtning', men problemet er bare, at borgerne ikke er interesserede i flere motorveje.

Det viser et foreløbigt høringssvar, som avisen Ingeniøren har fået indsigt i.

Drømmer om færre biler

Høringssvaret er en del af en kommuneplanstrategi, som Københavns Kommune i øjeblikket er i gang med at lave. I forbindelse med dette arbejde har man ifølge avisen lavet en undersøgelse, hvor borgere og organisationer er blevet spurgt, hvordan de gerne ser, at kommunen udvikler sig.

Og her er det ikke ligefrem flere og større motorveje, de gerne vil se fra flyvinduet, når tågen letter over København.

Nej, københavnerne drømmer i langt højere grad om færre biler og flere cykler, samt at byggeriet 'ikke sker uden omtanke for byens eksisterende kvaliteter, grønne områder og identitet', som der ifølge Ingeniøren står i det foreløbige høringssvar.

Det er dog ikke statens ansvar at investere i flere cykelstier og kommunale veje i København, påpeger transportminister Ole Birk Olesen (LA) overfor avisen.

- Jeg er ikke enig i, at det ikke er i københavnernes interesse, at der er god infrastruktur til og fra København, men jeg må pointere, at planen er for hovedstaden, ikke kun for Københavns Kommune, siger ministeren til Ingeniøren.

Borgmester: 'En katastrofe'

I Halsnæs Kommune i Nordsjælland bliver regeringens hovedstadsudspil da også mødt med åbne arme af borgmester Steffen Jensen (S).

- Jeg er lettet og rigtig glad for, at man har valgt at prioritere begge motorveje (Frederikssund- og Hillerødmotorvejen, red.) i deres udspil, for det er simpelthen en nødvendighed for vores kommuner, siger han til TV2 Lorry.

I Gladsaxe Kommune, som Ring 3, Ring 4 og Hillerødmotorvejen løber igennem, får udspillet dog en noget mere lunken modtagelse.

- Regeringens udspil er en katastrofe for nordlige omegnskommuner som Gladsaxe. Flere biler nordfra, flere biler sydfra, flere fra vest. Og de skal alle sammen ind igennem Gladsaxe. Det giver mere trængsel og mere støj til skade for de i forvejen hårdt plagede borgere, der bor i de tætbefolkede områder, siger borgmester Trine Græse (S) ifølge Ingeniøren i en pressemeddelelse.

