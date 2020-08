Regler overtrådt 18.000 gange på én måned

Fra 1. juli blev det ulovligt for ejere af gamle dieselvarebiler at køre ind og ud af landets fire største byer, hvis dieselbilen er fra før år 2007 og ikke har partikelfilter.

Men noget tyder på, at det ikke er alle ejerne, der har forstået budskabet eller har valgt at ignorere det.

Miljøstyrelsen har nemlig trukket foreløbige tal, som viser, at alene i løbet af den første måned med de nye regler, fra 1. juli til 1. august, registrerede de automatiske kontroller i byerne 18.000 gange, at varebiler ulovligt kørte ind i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

Det skriver industriogteknik.dk.

- Det er flere, end vi havde forventet, men det handler nok også om, at de i første omgang får et advarselsbrev. Vi forventer, at antallet vil falde, når der begynder at falde bøder, siger Jytte Boll Illerup, kemiingeniør i Miljøstyrelsen, ifølge industriogteknik.dk.

Reglerne trådte i kraft 1. juli, men de er indrettet sådan, at der er en overgangsordning til 1. oktober, som betyder, at håndværkere og andre varevognsejere indtil da får tilsendt et advarselsbrev om, at de har overtrådt reglerne. Fra 1. oktober koster det 1500 kroner i bøde at køre ulovligt ind i miljøzonerne.

Bryder regler flere gange

Tallene fra Miljøstyrelsen viser, at mange varebilsejere bryder reglerne flere gange. De cirka 18.000 overtrædelser af de nye regler fordeler sig på blot 3000 forskellige varebilsejere, som dermed har fået ét eller flere advarselsbreve tilsendt i e-boks.

FDM har tidligere kritiseret de automatiske kontroller, som står på vejene ind mod landets større byer, for at ejerne kan risikere at få mange bøder uden at have opdaget, at de har begået en forseelse.

Derfor er det også sådan, at de nuværende regler er begrænset til, at varebilsejerne kun kan få én bøde om dagen uanset antallet af forseelser.

