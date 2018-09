Rekord: Aldrig har så mange nye biler fået nummerplader

Antallet af danskere, der i august er vendt veludhvilede hjem fra ferieland, har kigget på den slidte mikrobil i carporten og endegyldigt besluttet sig for at skifte til den ud med en nyere og større model, har ved første øjekast aldrig været større.

Ifølge nye tal fra De Danske Bilimportører er der i årets sidste sommermåned blevet uddelt intet mindre end 20.693 sæt nummerplader til lige så mange nye personbiler. Det er 35 procent flere end samme måned sidste år, og niveauet ligger også 25 procent højere end i juli i år, hvor 16.449 nye biler kørte ud på de danske veje.

Men det er ikke alle bilerne, der også har fået nye ejere. En del af forklaringen på det høje tal er nemlig, at de danske bilforhandlere har set sig tvunget til at indregistrere mange lagerbiler på grund af EU's nye WLTP-testkrav.

Det trådte i kraft 1. september og betyder ifølge FDM, at nye bilmodeller, der endnu ikke har gennemgået den nye test, ikke længere kan indregistreres - selv om der dog er mulighed for dispensation i en periode.

Rekordhøjt niveau

Gunni Mikkelsen, der er direktør for bilimportørernes brancheorganisation, vurderer dog overfor Bilmagasinet, at antallet af biler, der er nået ud til danskerne, stadig ligger omkring 20.000.

- Det er rigtigt, at der har været en 'WLTP-slutspurt', men bilerne skal jo endeligt sælges til slutkunder - det er ikke sjovt at have indregistrerede biler på lager, siger han til magasinet og tilføjer:

- I øvrigt har der været mulighed for at søge dispensation, således at de NEDC-godkendte biler efter nærmere EU-regler kan indregistreres også efter den 1. september. Så de 20.000 er nok er rimeligt udtryk for antallet af kunder, som har fået ny bil.

Det høje registreringstal for august betyder, at årets samlede antal nyregistreringer nu ligger to procent over niveauet for de første otte måneder af 2017. 157.894 sæt nummerplader er foreløbigt blevet langet over disken mod 154.318 sidste år.

Niveauet er med andre ord rekordhøjt, men det er uvist, hvilken betydning WLTP-testen vil få for de kommende måneders bilsalg. Flere bilproducenter har haft svært ved at nå at få alle bilmodeller testet og godkendt inden 1. september, og det kan i sidste ende betyde, at mange danskere må vente længe på at få leveret deres nye bil dette efterår.

Se også: Bilgigant i krise: Planlægger fyring af 24.000 medarbejdere

Danskerne vil have høje biler

På salgslisten for august ligger SUV'en Nissan Qashqai i top med 920 indregistrerede eksemplarer. Det er tredje måned i træk, bilmodellen opnår denne placering.

I det hele taget er de høje SUV'er og crossovere i det såkaldte J-segment i høj kurs blandt danskerne.

Ifølge De Danske Bilimportører er segmentet sprunget fra at fylde 17 procent af markedet sidste år til knap 27 procent i år. Det gør samtidig segmentet til det mest populære herhjemme - skarpt forfulgt af minibiler som Toyota Yaris og Ford Fiesta i B-segmentet, der udgør hver fjerde solgte bil i år.

Til gengæld står mikrobilerne, der for et par år siden var særdeles populære, for kun lidt over hver tiende indregistrerede bil i årets første otte måneder. Sidste år tilhørte cirka hver sjette solgte bil det mindste segment.

Se også: Toyota lægger milliarder i lommen på Uber