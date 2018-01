Rekord for bilsalg udeblev: Men denne type bil køber vi som aldrig før

Man kan efterhånden ikke undgå at møde en hybridbil på sin køretur på de danske veje. Antallet af hybridbiler boomer på de danske veje, og bilerne, der både er udstyret med benzinmotor og elmotor, er populære som aldrig før.

Selvom det lige akkurat ikke rakte til endnu et rekordår for bilsalget samlet set i 2017, blev der alligevel sat en ny rekord.

Aldrig før er der solgt så mange hybridbiler i Danmark som i 2017.

Toyota dominerer markedet for hybridbiler og tegnede sig for ni ud af ti hybridbiler. Det oplyser den danske importør af Toyota i en pressemeddelelse.

Således blev der i bilåret 2017 sat ny rekord med et salg på 8.208 hybridbiler i Danmark.

Det er en stigning på knap 20 procent i forhold til året før.

Det er fortsat den japanske bilproducent Toyota, der markerer sig absolut stærkest med et salg på 7.026 hybridbiler i 2017.

Dermed stod der Toyota på hele ni ud af ti solgte hybridbiler i fjor.

Det kraftigt stigende salg af hybridbiler glæder den danske Toyota-importør.

- Vi har i flere år arbejdet for at udbrede kendskabet til hybridbiler, så flere ville opdage de mange fordele, der er ved en hybridbil. Det ser ud til nu for alvor at være lykkedes, siger Anders Tystrup, pressechef hos Toyota Danmark A/S.

Det er sjette år i træk, at bilgiganten overgår sin hidtidige rekord.

Danmarks mest populære hybridbil i 2017 blev Toyota Yaris Hybrid med i alt 2878 indregistrerede biler.

Yaris Hybrid har nu været Danmarks mest populære hybridbil i seks år i træk.

Mere end hver anden solgte Yaris i 2017 var en hybridbil.

På pladsen som Danmarks næstmest populære hybridbil finder man endnu en Toyota i form af Auris Hybrid.

Med et salg på 2271 markerede Auris Hybrid sig stærkere end nogensinde før, og over otte ud af ti Auris var i 2017 en hybridbil.

Solgte 1,5 mio. hybridbiler

Det er ikke kun i Danmark, at salget af hybridbiler stiger.

På verdensplan solgte Toyota omkring 1,5 mio. hybridbiler i 2017 og rundede dermed 11 mio. solgte hybridbiler siden introduktionen af verdens første masseproducerede hybridbil Prius i 1997.

Her 20 år senere markedsfører Toyota globalt 34 forskellige hybridmodeller.

Ifølge Toyota selv er det især hybridbilens lave driftsøkonomi og ekstra høje komfort med automatgear og støjsvage kørsel på ren el, som kunderne falder for.

- En hybridbil kan køre på ren el, men skal alligevel aldrig skal lades op. Det sørger den nemlig automatisk selv for under kørslen, når man bremser eller slipper speederen. Så i modsætning til elbiler behøver man hverken at bekymre sig om rækkevidden eller kæmpe med ladestik, ladestander eller lang ladetid, siger Anders Tystrup.

Toyota forventer, at salget af hybridbiler fortsætter rekordkursen i 2018 både generelt og for den japanske bilgigant selv.

