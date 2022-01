Rekordmange nye elbiler til Danmark

Det nye år tegner til at blive grønnere og mere elektrisk end nogensinde før

Danskerne har for alvor fået øjnene op for elbiler og plug-in hybrider.

Det viser salgstal for december, hvor der for første gang nogensinde blev solgt flere grønne biler end biler, der kører på benzin eller diesel.

I 2022 kan du glæde dig til et rekordstort udvalg af elbiler, da et væld nye modeller bliver introduceret på det danske marked.

Det skriver FDM, der har udarbejdet en liste med 34 nye elbiler, som er planlagt til at ramme de danske landeveje i løbet af det nye år.

De kommer til at storsælge

Ifølge FDM tegner 2022 til at blive grønnere og mere elektrisk end nogensinde før.

- For forbrugerne betyder det, at der vil være flere valgmuligheder, når man skal ud og købe en grøn bil. Flere karrosserivarianter, størrelser og prisklasser at vælge imellem, siger Søren W. Rasmussen, der er bilteknisk redaktør hos FDM, til Ekstra Bladet.

Blandt de mest interessante nyheder er Volkswagen ID.5, som er en mere sportslig og coupé-agtig udgave af den populære ID.4. Den er planlagt til at ramme Danmark i marts.

Det samme er Renault Mégane E-Tech, som er den første store elbilssatsning fra den franske bilfabrikant siden Zoe og Fluence, mens danske fans af Nissan Qashqai kan se frem til, at denne til sommer får en elektrisk fætter i form af Nissan Ariya.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Renault Mégane E-Tech. Foto: PR

Nissan Ariya. Foto: PR

Nye drenge i klassen

En anden spændende nyhed på elbilsfronten er Fisker Ocean, der er konstrueret og designet af danske Henrik Fisker. Den skulle gerne være klar i slutningen af året.

Og så er der udsigt til kinesisk indryk på markedet, hvor BYD, Nio og Xpeng er nye bilmærker, som danskerne kommer til at stifte bekendtskab med i 2022. De er alle elbiler og vil formentlig byde sig til med attraktive priser.