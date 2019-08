René ventede i 18 timer: Falck dukkede aldrig op

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

'Bryder din bil sammen i udlandet, giver Falck dig adgang til Europas største vejhjælpsnetværk'. Sådan markedsfører Falck deres forsikring Vejhjælp i Europa. En forsikring, som René Sørensen fra Aarhus købte, inden han tog på road-trip i juli med sin søn ned gennem Europa.

Da René Sørensen er på vej til Prag fra Hartzen i sin Volkswagen California, får han pludselig brug for den forsikring.

- Det var 36 grader varmt på motorvejen, og der kan jeg bare se, at lampen i instrumentbrættet begynder at blinke. Bilen er for varm og temperaturmåleren er helt oppe. Jeg holder ind til siden og fylder vand på. Vi kører videre til Prag, hvor jeg må fylde vand på igen. Vandet løber altså lige igennem den, siger René Sørensen.

Se også: Airbag slår fra: Bilgigant tilbagekalder 144.000 biler

Han kontakter derfor Falck. De lover ham, at de vil sende hjælp inden for et par timer. Men timerne går, uden nogen dukker op. Efter seks opkald og adskillige timer lover en medarbejder hos Falck, ifølge René Sørensen, at der vil komme vejhælp inden klokken ni næste morgen.

Men næste morgen kommer der stadig ingen vejhjælp.

- Jeg føler mig røvrendt og skruer bissen lidt på. Syvende gang jeg ringer, får jeg så at vide, at det eneste, jeg har krav på, er en bugsering, fortæller René Sørensen til Ekstra Bladet.

Forsikringen lover ellers blandt andet, at Falck finder et værksted og også foretager nødreparationer.

Se også: Ejer du denne type bil? Nu må du køre hurtigere på motorvejen

Venter i 18 timer

Til sidst modtager René Sørensen en sms om, at Allianz, som er Falcks samarbejdspartner, har svært ved at finde et værksted, som kan tage bilen. Det kan først lade sig gøre ugen efter, skriver de. Ekstra Bladet er i besiddelse af sms'en.

På dette tidspunkt har René Sørensen ventet i 18 timer på hjælp. Han beslutter sig for selv at finde et værksted. Ifølge René Sørensen, finder han et værksted efter 10-12 opkald. Det viste sig at være en mørnet slange, som hurtigt blev skiftet.

- Vi havde en del stress, men vi fik det fikset og havde en god ferie efter. Men jeg føler, jeg har betalt penge for en service, hvor jeg ingenting har fået, siger René Sørensen.

Se også: Autocampere flopper: 'Stor risiko for at blive dræbt'

Efter den sidste besked om, at Allianz ikke kunne finde et værksted til ham, har han ikke hørt fra Falck igen. Han har forsøgt at kontakte Falck efter hjemkomsten til Danmark, men her fik han at vide, at de vender tilbage. Det har de ikke gjort endnu. Han vil nu opsige sit Falck abonnement.

- Det er en falsk tryghed, som de markedsfører sig på. De sælger et produkt, som ikke eksisterer, siger René Sørensen.

Rullende lejlighed: Sådan har du aldrig set Folkevognsbussen før

Falck beklager

Falcks pressechef, Nis Peder Kolby, skriver i en mail til Ekstra Bladet, at sommeren har været travl i forhold til værkstedskapaciteten, men at kunden skal have den hjælp, som han har krav på alligevel.

- I en sag som denne, lyder det som om, kommunikationen har været for dårlig. I sådan et tilfælde tager vi fat i kunden og får sagen udredt. Når man køber Falck Vejhjælp eller Falck Vejhjælp Europa, forventer man at kunne få hjælp, når man har brug for det. Det er en helt berettiget forventning, og derfor taler vi med kunden om, hvad der måtte være gået galt, og hvordan vi bedst muligt kommer videre fra en træls oplevelse, som vi fra vores side kun kan beklage, skriver Nis Peder Kolby, pressechef i Falck i en mail til Ekstra Bladet.

René Sørensen stiller sig undrende over for det svar, da Falck, ifølge ham, hverken er vendt tilbage til ham efter hans egne henvendelser, eller efter Ekstra Bladet gik ind i sagen. Ekstra Bladet har forsøgt at få et uddybende interview med Falck, men Falck er ikke vendt tilbage.