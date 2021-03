Retter fejl: Har opkrævet forkert beløb fra bilejere

Ejerne af en række køretøjer har fået forkerte opkrævninger på bilernes grønne ejerafgifter på grund af en teknisk fejl, og derfor vil ejerne nu blive kontaktet af Motorstyrelsen.

Det skriver Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen til de forkerte opkrævninger er, at motorregistret har været ramt af en teknisk fejl, som har betydet, at en række køretøjer blev registreret med forkerte oplysninger om køretøjets brændstofforbrug - altså hvor langt de kører pr. liter brændstof - og derfor er ejerne enten blevet opkrævet for meget eller for lidt i grøn ejerafgift.

Motorstyrelsen oplyser, at de er i gang med at rette de forkerte oplysningerne, og at ejerne af de berørte køretøjer vil blive kontaktet, når rettelserne er gennemført.

Kan skulle betale

Motorstyrelsen oplyser, at ejere, der har betalt for meget i grøn ejerafgift som følge af fejlen, vil få det overskydende beløb udbetalt, efter eventuel gæld er modregnet. Har man betalt for lidt i grøn ejerafgift på grund af fejlen i forhold til, hvad man burde på den bil, man står som ejer af, vil man få en ny opkrævning og dermed skulle betale det resterende beløb.

Det er Skattestyrelsen, der står med ansvaret for at regulere opkrævningen af den grønne ejerafgift herhjemme, og derfor vil ejerne af de berørte køretøjer få opkrævningerne på den korrekte grønne ejerafgift fra Skattestyrelsen.

Motorstyrelsen oplyser ikke, hvor mange køretøjer det drejer sig om.

