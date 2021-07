Rift om disse biler

Markedet for brugtbilmarkedet forventes først normaliseret i 2024

Vil man købe en ny bil, må man indstille sig på, at man kan komme til at vente længe. Den globale mangel på mikrochips er en af hovedårsagerne til, at der bliver produceret færre nye biler end planlagt.

Udviklingen gør, at især nyere brugte biler bliver mere eftertragtede og dermed stiger i pris.

Det skriver Nielsen Car Group, som er en af landets største bilkoncerner, i en pressemeddelelse.

- Vi har fået at vide fra stort set alle de bilproducenter, vi samarbejder med, at de ikke kan levere det antal nye biler til Danmark, som markedet efterspørger. Langt fra faktisk, siger Bjarne Nielsen, der er direktør i Nielsen Car Group.

Her forventer de, at efterspørgslen på nyere brugte biler vil stige endnu mere.

Drastisk fald i udbuddet

Hos Bilbasen, som er landets største markedsplads for bilhandel, har man også noteret sig, at der er rift om de brugte biler.

I løbet af det seneste halve år er udbuddet af biler, der er under fire år gamle, nemlig faldet med 20 procent fra cirka 70.000 til 56.000 på Bilbasen.

- Vi har set et faldende udbud af nyere brugte biler siden sidste forår, da coronaen kom, men nu, hvor der leveres færre ny biler, bliver den tendens forstærket markant. Tilstrømningen til brugtbilmarkedet er bremset op, og vi regner først med at markedet er normaliseret i 2024, siger Jan Lang, der er kommunikationschef hos Bilbasen.