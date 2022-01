Rigmand får kritik af minister for at køre 400 km/t

Som bekendt er der på store dele af de tyske motorveje fri hastighed, hvorfor man helt lovligt kan banke sømmet i bund på sin bil, når man kører sydover på sommerferie.

Men når man er ejer af en fartmaskine som en Bugatti Chiron, bliver konsekvensen af at træde speederen helt ned noget mere voldsom.

For nyligt valgte en tjekkisk rigmand, kaldet Radim Passer, at presse sin Bugatti Chiron helt op på 414 km/t på en strækning af Autobahn A2 mellem Berlin og Hannover.

Selvom det teknisk set er lovligt, møder hans handling nu kritik fra det tyske transportministerium.

Det skriver Associated Press.

Den hurtige køretur blev foretaget klokken lidt i fem om natten, men der var stadig andre biler på vejen, og derfor lyder det fra transportministeriet, at de 'afskyr enhver adfærd i trafikken, der fører til eller kan føre til fare for trafikanterne'.

'Alle trafikanter skal overholde reglerne i færdselsloven,' lyder det videre fra transportministeriet med henvisning til den første paragraf i den tyske færdselslov, som siger, at 'enhver trafikant skal opføre sig på en sådan måde, at ingen andre kommer til skade, kommer i fare, bliver hindret eller generet mere, end det er uundgåeligt under omstændighederne.'

Ministeriet understreger desuden, at loven kræver, at man kun må køre så hurtigt, at man stadig har bilen under konstant kontrol.

Selvom ministeriet langer ud efter Radim Passers kørsel, får køreturen ifølge historien ingen formelle konsekvenser for ham. En Bugatti Chiron har 1500 hk og en topfart på 420 km/t.