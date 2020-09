Rigspolitiet stærkt bekymret

Mere end 7000 trafikanter fik en bøde for at køre for stærkt på skoleveje i forbindelse med skolestart

I ugerne 33, 34 og 35 gennemførte politiet landet over målrettede indsatser i forbindelse med skolestart for at holde øje med, om der blev kørt for stærkt på skolevejene, og om bilister og øvrige trafikanter sørgede for at overholde færdselsloven.

Nu er resultaterne af indsatserne kommet, og i alt blev der konstateret mere end 7700 forseelser.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Ud af de 7700 forseelser var de 7078 hastighedsovertrædelser på skolevejene, 118 voksne benyttede ikke sikkerhedssele, og i 72 tilfælde var børnene ikke fastspændt. Desuden benyttede 87 mobiltelefon under kørslen.

Politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Christian Berthelsen er stærkt bekymret for, at så mange mennesker begår trafikforseelser ved skolestart.

Politiet har fanget 15 procent flere lovovertrædere, på trods af at der har været kontrol i tre uger i stedet for fire.

- Resultatet af skolestartskontrollerne vidner om nødvendigheden af politiets tilstedeværelse. Vi arbejder hver eneste dag på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne samt skabe tryghed i trafikken. Skolebørn skal føle sig trygge ved at færdes i trafikken, og forældrene skal føle sig trygge ved at sende deres børn ud i trafikken, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

- Heldigvis er vores skoleveje meget sikre, men jeg er ærgerlig over, at vi hvert eneste år kan sigte så mange trafikanter for at overtræde færdselsloven, og i år er ingen undtagelse, siger han.

Resten af skoleåret vil politiet løbende afholde kontroller på skolevejene, ligesom politiet næste år vil gentage den målrettede indsats vedrørende skolestart i et tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne.

