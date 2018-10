Rivalerne presser på: Ny BMW skal være en køremaskine fra bunden

Hvis bilbyggerne hos BMW engang imellem har haft lyst til at hænge et billede af Alfa Romeo Giulia og Jaguar XE op på dartskiven til fredagsbaren i München-hovedkvarteret, så er det svært at bebrejde dem det.

De to bilmodeller har de seneste år udfordret BMW på den tyske producents kerneprodukt: En involverende og sportslig køreoplevelse. Derfor er der meget på spil for BMW, når man i det nye år sender den næste generation af 3-Serie på gaden.

Bilen, der er direkte konkurrent til Giulia og XE, er netop blevet fremvist for første gang på biludstillingen i Paris. Den har været fem år undervejs, og BMW har satset stort på at gøre bilen til en endnu mere rendyrket køremaskine end de forgangne modeller.

Det fortæller BMW's produktchef, Stephan Horn, til mediet Autocar.

- Vores omdømme er bygget på at skabe den bedste bil at køre i. Selv om den nuværende bil er god, så vidste vi, at vi kunne gøre mere, og at vores konkurrenter pressede os, siger han.

Lavt tyngdepunkt og slankekur

Den nye 3-Serie er bygget på samme platform som 5-Serie og 7-Serie, hvilket betyder, at den er blevet både længere og bredere - det ses blandt andet på afstanden mellem akslerne, der er øget med 41 mm.

Bilen har dog samtidig tabt sig 55 kilo, og BMW har arbejdet meget med fordelingen af den resterende vægt, tyngdepunktet og aerodynamikken. Dertil kommer, at bilen har fået hårdere støddæmpere og variabel støddæmperkontrol som standardudstyr.

Resultatet er en bil, som kan prale med den sagnomspundne 50:50 vægtfordeling, hvor vægten er fordelt ligeligt mellem akslerne, og summen af det hele vil ifølge BMW være bedre køreegenskaber og skarpere styring til føreren.

Bilen er 85 mm længere, 16 mm bredere og 1 mm højere end forgængeren. Foto: BMW

Interiørdesignet er helt nyt og byder blandt andet på en 8,8 tommer infotainmentskærm, der kan opgraderes til 10,25 tommer. Foto: BMW

Selv om BMW har haft meget fokus på 3-Seriens køreegenskaber, har det dog ikke været intentionen at lave en bil, der hører hjemme på racerbanen.

- En 3-Serie skal både være god at køre i, når du presser den, og afslappende, når du vil køre langt. Vi kunne aldrig bygge en bil, der har nerverne uden på tøjet hele tiden, eller kun kan give smil på læben på racerbanen. Båndbredden, som vores bil skal kunne fungere i, skal være bredere end for enhver rival, siger BMW's produktchef, Stephan Horn, til Autocar.

Det er blandt andet årsagen til, at den avancerede støddæmperkontrol, der tidligere skulle tilkøbes, nu bliver en del af standardudstyret.

- At dedikere sit mest koncentrerede udviklingsfokus til noget, som køberne måske eller måske ikke beslutter at sætte på deres bil, er måske ikke den bedste måde, erkender Stephan Horn over for mediet.

BMW's bilbyggere har ifølge Autocar oftest brugt basismodellen, når den nye 3-Serie skulle sammenlignes med rivalerne, og på den måde har man forsøgt at sikre, at bilens køreegenskaber er konkurrencedygtige, uanset hvilket udstyrsniveau, køberen vælger.

Bilens sporvidde er øget med 43 mm foran og 21 mm bagerst. Foto: BMW

3-Serien vil kunne fås med et helt digitalt instrumentbord. Det kan blandt andet vise navigationen, som det kendes fra Audi. Foto: BMW

Seks cylindre fås stadig

Den nye BMW 3-Serie lanceres i Danmark i marts næste år. Modellen vil til at begynde med kunne fås med fem forskellige motorer - to benzinere og tre dieselvarianter.

På benzinsiden leverer 320i 184 hestekræfter, mens 330i lader føreren råde over 258 hk. Den mindste motor ligger i modellen 318d, kører på diesel og er på 150 hk. Har man en forkærlighed for den sorte tankpistol, så fås også en 320d med 190 hk og en 330d med 265 hk.

BMW er kendt for sine sekscylindrede motorer, men det er kun sidstnævnte model, der indtil videre bringer denne arv videre.

Ingen af modellerne vil til at begynde med kunne fås med hybridteknologi, der gør det muligt at køre et stykke på ren el. BMW lover dog, at en sådan model vil følge til næste sommer, og at den vil få længere rækkevidde end hybridudgaven af den nuværende 3-Serie. I sommeren 2019 lanceres også en M Performance model, som producenten selv kalder 'ultrasportslig'.

De danske priser er endnu ikke offentliggjort.

