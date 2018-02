Rocklegende bakker tilbage i tiden i ny Super Bowl reklame: Se flere finalereklamer her

Ekstraordinære bilreklamer er en tradition under Super Bowl, og i år byder de på både superhelte, Aerosmith og en svær konkurrence.

For mange er Super Bowl-finalen i amerikansk fodbold lig med Budweiser, Burger King og bilreklamer. Det er blevet fast tradition, at mange af verdens bilproducenter præsenterer deres nye modeller for de op mod 114 mio. seere i årets dyreste og mest ekstraordinære bilreklamer.

Selv om alle aftenens reklamer endnu ikke er blevet offentliggjort, er det allerede nu muligt at se nogle af dem.

Kia

Den koreanske bilproducent Kia har for nylig lanceret sin første sportlige sedan, kaldet Stinger, som blandt andet skal konkurrere med BMW 3-serie og Jaguar XE.

I den anledning har de placeret den 69-årige Aerosmith forsanger, Steven Tyler, bag rattet af den nye Kia, og der går ikke længe, før bilen har gjort rocklegenden 40 år yngre. Bogstaveligt talt.

Mercedes-Benz

Når fløjten lyder til kampstart vil mange på stadion muligvis have øjnene rettet mod mobiltelefonen frem for banen.

Det er nemlig også her, konkurrencen 'Last Fan Standing', begynder. Det er Mercedes-Benz, der står bag konkurrencen, som i al sin enkelthed går ud på at holde fingeren længst tid på en Mercedes-Benz C43 Coupe, mens den kører rundt på skærmen.

Efterhånden som folk falder fra, øges sværhedsgraden, men er man heldig at have fingeren på bilen som den sidste, så vinder man den.

Man skal dog være amerikansk statsborger for at deltage, men alle kan træne her (kræver mobiltelefon).

Lexus

Lexus er klar med en ny, stor sedanmodel kaldet LS, og er man glad for superheltefilm, så bliver den svær at overse i de kommende måneder.

Bilen er nemlig med i den kommende Marvelfilm 'Black Panther', og det markerer Lexus med en Super Bowl-reklame for både bil og film. Desværre kommer bilen ikke til Danmark foreløbigt.

Hyundai

En bil, der til gengæld netop er lanceret i Danmark, er Hyundais nye crossover, kaldet Hyundai Kona.

Reklamefilmen skiller sig markant ud fra de øvrige ved, at den oplagte stjerne kun fremgår i ganske få sekunder. I stedet er fokus på en af aftenens andre store højdepunkter: Amerikansk fodbold.

