Rod med tallene: Endnu en bilgigant i søgelyset i USA

Siden dieselskandalen ramte i 2015, har det amerikanske justitsministerium holdt bilproducenterne under skærpet opsyn.

Nu har myndigheden indledt en ny efterforskning, og denne gang er det Ford, der er kommet i søgelyset. Det sker ifølge nyhedsbureauet Reuters, fordi Ford muligvis har brugt en fejlbehæftet metode til at beregne brændstoføkonomien for sine modeller.

Det er dog ikke noget, Ford har forsøgt at holde hemmeligt, og bilgiganten har således selv gjort det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur opmærksom på den mulige fejl. Reuters skriver, at fejlen først blev opdaget af Fords medarbejdere, og at bilproducenten selv har undersøgt sagen siden efteråret.

Ford har sågar selv hyret eksterne eksperter ind, der i øjeblikket er i gang med at undersøge producentens testmetode.

Kan få konsekvenser

Da dieselskandalen i sin tid brød ud, skete det på grund af snydesoftware, der gjorde dieselbiler fra Volkswagen i stand til at ændre deres partikeludledning, når de blev testet.

Ford slår i et nyt regnskabsoverblik fast, at det ikke er den type 'fejl', der er på spil her.

- Denne sag fokuserer i øjeblikket på spørgsmål, der vedrører beregning af estimeret vejbelastning, herunder analytiske modeller og 'coastdown' test. Den potentielle fejl involverer ikke brug af snydesoftware, skriver bilproducenten.

I samme dokument påpeger Ford også, at man samarbejder fuldt ud med myndighederne om efterforskningen. Det er dog endnu for tidligt at sige, om sagen får økonomiske konsekvenser.

- Fordi denne sag stadig er i et tidligt stadie, kan vi ikke forudsige resultatet, og vi kan ikke give garanti for, at det ikke vil have en væsentlig negativ effekt for os, skriver Ford.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at det amerikanske justitsministerium indgik forlig med FCA-koncernen, der blandt andet står bag Fiat, Alfa Romeo og Chrysler. Ifølge Reuters gik bilgiganten her med til at betale i omegnen af 5,3 mia. kroner for at blive frifundet fra anklager om at have brugt ulovlig software under test.

