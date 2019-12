Ros til populær danskerbil: - Der er ikke noget at sætte en finger på

Næsten 50.000 danskere har en Skoda Octavia holdende derhjemme, og som Ekstra Bladet har fortalt, er der en ny udgave på vej af den populære danskerbil.

Går du i overvejelser, om det skal blive din næste familiebil, kan du i hvert fald roligt sætte flueben ved bilens sikkerhed.

Ved årets næstsidste Euro NCAP-test har den nye Skoda-model været igennem de udfordrende sikkerhedstests, og Octavia scorer fem sikre Euro NCAP-stjerner.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

- Skoda har for længst bevist, at deres biler har en god sikkerhed. Det gælder også den nye Octavia, som der ikke rigtig noget at sætte en finger på. Alle de nye sikkerhedssystemer er standard, og kollisionssikkerheden er i top ikke mindst for de yngste på bagsædet. Det gør Octavia til et sikkert bilvalg, siger Søren W. Rasmussen, FDMs repræsentant i Euro NCAP.

Går du op i sikkerhed, kan du roligt købe den nye udgave af danskerbilen Skoda Octavia. Foto: FDM/Euro NCAP

Imponerende sikkerhed

Hos Euro NCAP er der juletravlhed i en sådan grad, at man har været nødt til at dele decembers test op i to. Det er ifølge FDM skærpede Euro NCAP-krav fra 2020, som får bilproducenterne til at holde i kø hos det europæiske sikkerhedssamarbejde.

Decembers første test, hvor Skoda Octavia er en af bilerne, tæller således i alt 12 biler, hvor især den store el-SUV Tesla Model X skiller sig ud som en af alletiders sikreste biler testet af Euro NCAP.

Peugeot sparer på sikkerheden

Testen tæller også helt nye udgaver af de populære mini-SUV’er Renault Captur og Peugeot 2008, hvor sidstnævnte i grundudgaven lander på fire Euro NCAP-stjerner. Årsagen er en nødbremse, der ikke ser bløde trafikanter godt nok.

- Vi har desværre tidligere måttet kritisere Peugeot-koncernen for at sælge biler uden optimal sikkerhed, og endnu en gang har de desværre valgt at spare på sikkerheden. Det er ikke godt nok, og vi opfordrer den danske importør til kun at tage udgaven med sikkerhedspakke og dermed de fem stjerner hjem, siger Søren W. Rasmussen.

- Til sammenligning viser Renault vejen med et højt sikkerhedsniveau i alle udgaver af den nye Captur-model, der stort set koster det samme som Peugeot 2008. Det skal de have ros for, siger han.

