Rumænsk lastbilchauffør får megabøde for at parkere i Danmark

1628 kilometer motorvej skiller Vejle og Rumænien, og et sted på denne strækning kører lige nu en rumænsk lastbilchauffør og hænger med mulen.

I morges blev han taget i at holde ulovligt parkeret i et nødspor på E45 ved Vejle.

Forseelsen kom til at koste rumæneren dyrt. Ved nærmere eftersyn viste det sig nemlig, at det ikke var den eneste overtrædelse af dansk lov, han havde gjort sig skyldig i.

- Vi retter henvendelse til vedkommende, og det viser sig, at han ikke har betalt sin vejbenyttelsesafgift i 14 dage, siger Stig Simonsen, daglig leder af Tungvognscenter Syd ved Sydøstjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Rumæneren fik derfor udskrevet 14 bøder á 2500 kroner stykket. Oveni det blev han pålagt at betale en straksbøde på 35.000 kroner. I alt måtte han altså have 70.000 kroner op af lommen – et beløb, som han var i stand til at betale på stedet.

- Han betaler sin bøde. Og så får han lov at køre videre, fortæller Stig Simonsen.

(Artiklen fortsætter under tweetet)

Ulovlig parkering i nødspor på E45 ved Vejle blev dyr for Rumænsk

transportfirma. På dagen og 13 forudgående dage var IKKE betalt

vejbenyttelsesafgift. 14 x 2500 kr og en samlet straksbøde på 35.000 kr, der

blev betalt før køretøjet blev frigivet #politidk pic.twitter.com/04Ftm2aZAg — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) October 10, 2018

Kan være farligt

På Twitter skriver Sydøstjyllands Politi, at chaufføren var fra et rumænsk transportfirma.

Stig Simonsen fortæller, at han og hans kollegaer stort set dagligt udskriver bøder til folk, der holder ulovligt parkeret i nødsporsramperne ved af- og tilkørsler.

- Der skal ikke holde lastbiler i nødsporet. De skal holde ind ved rastepladsen, siger han.

Ifølge Stig Simonsen er man i visse situationer til fare for sine medtrafikanter, når man parkerer på en nødsporsrampe. Især nu hvor dagene bliver kortere.

- Hvis man som almindelig bilist kører af motorvejen for at holde ind på en rasteplads, og det er mørkt, og man ikke lægger mærke til, at der holder en lastbil i nødsporet med sættevognen ude på afkørselsbanen, så risikerer man at køre ind i den. Det kan der komme fatale følger ud af, siger han.