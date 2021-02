Runder milepæl: Så mange grønne biler blev der solgt

I fjor blev der solgt over en millon opladelige biler i EU-landene

Salget af elbiler og plug-in hybridbiler i EU blev næsten tredoblet fra 2019 til 2020 og nåede i fjor over en million solgte eksemplarer.

Det skriver Reuters.

Det højere salg viser, at opladelige biler begynder at blive et næsten lige så almindeligt bilvalg som fossilbiler.

Tallene kommer fra European Automobile Manufacturers Association (ACEA), og de viser, at salget af 100 procent elektriske biler og plug-in hybrider rundede 1,046 millioner eksemplarer i 2020. Til sammenligning rundede salget af biltyperne 387.808 eksemplarer i 2019.

Salget af almindelige hybridbiler voksede med 59 procent til 1,182 millioner biler i 2020, mens det gik den anden vej for fossilbiler. Således faldt salget af benzin- og dieselbiler med henholdsvis 37 og 32 procent. Trods det lavere salg udgjorde benzinbiler stadig den største andel af nye biler, da biler med benzinmotor stod for 48 procent af det samlede salg.

Samme tendens herhjemme

Det danske nybilssalg for 2020 var også medvirkende til fremgangen blandt opladelige biler i EU-landene. Således blev der i 2020 indregistreret 14.234 nye elbiler, hvilket var en stigning på 157,7 procent sammenlignet med 2019.

Desuden kom der i 2020 18.248 nye plug-in hybridbiler ud på danske veje. Dermed lå salget af de opladelige hybridbiler 369,7 procent over salget for 2019.

På europæisk plan blev salget af 100 procent elektriske biler fordoblet fra 2019 til 2020, da der i fjor blev solgt 528.772 elbiler.

