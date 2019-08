Rustbunke var forsvundet i 50 år: Nu kan den blive solgt for millioner

Var det enhver anden bil, ville selv den mest ukuelige bilsælger ikke kunne undgå at skrive, at en bil i denne stand som minimum trænger til en kærlig hånd, og at den formentlig ville egne sig bedst hos en ophugger.

Men nu er der heller ikke tale om en hvilken som helst rustbunke, som skal sælges på RM Sotheby's Monterey-auktion i weekenden.

Den rustne bil, du kan se på billederne her, er nemlig en Maserati 5000 GT.

Billedgalleri 1 af 5 Hvor meget er denne rustne Maserati værd? Adskillige millioner, mener auktionshus, som sælger bilen. Foto: RM Sotheby's 2 af 5 Maseratien er ét af kun i alt 34 byggede eksemplarer. Foto: RM Sotheby's 3 af 5 Hjertet i bilen er en kraftfuld V8 fra racerbilen 450S. Foto: RM Sotheby's 4 af 5 Dette eksempler er den eneste 5000 GT med karrosseri af Ghia. Foto: RM Sotheby's 5 af 5 Auktionshuset mener, at bilen med en kærlig hånd og formentlig en tyk tegnebog kan blive så god som ny. Foto: RM Sotheby's

Bilmodellen kom til verden i 1959, efter den sidste shah af Iran, Mohammed Reza Pahlavi, bad Maserati opgradere motoren i en normal 3500 GT med V8-motoren fra racerbilen 450S.

Maserati adlød ordren, og den nye bilmodel fik navnet 5000 GT. Efterfølgende byggede Maserati i alt 33 yderligere eksemplarer af bilen.

Næsten skrottet

Denne bil, som nu kan købes på auktion, er bil nr. 9 fra 1961. Dette eksemplar er det eneste, som har et karrosseri bygget af Ghia, og bilen blev oprindeligt leveret til en italiensk mand ved navn Ferdinando Innocenti, som havde skabt scootermærket Lambretta.

Bilen skiftede ejer i Italien et par gange, inden den i 1970'erne blev købt af en arabisk mand, som fik den fragtet til Saudi Arabien.

Til trods for, at han ifølge RM Sotheby's var bilentusiast, var Rubayan Alrubayan, som manden hed, ikke klar over, hvor speciel en bil han havde fået i. Derfor parkerede han bilen et sted udenfor, hvor den efterfølgende stod urørt i næsten 50 år.

På bilens ene side står der med arabisk 'efterladt', og man mener, at bilen var tæt på at blive skrottet.

Efter Alrubayans død sørgede hans arvinger dog for, at bilen kom indenfor at stå, så den ikke rustede yderligere. Nu har arvingerne så valgt, at bilen skal sælges.

Den klassiske Maserati skal sælges på auktion i Monterrey i weekenden og er vurderet til mellem 500.000 og 700.000 dollars, svarende til mellem cirka 3,3 og 4,7 millioner kroner.

