Så dyr bliver ny elbil

Den franske bilproducent Renault er et af de bilmærker, der indtil videre har haft fornuftig succes med salget af elbiler - særligt takket være modellen Zoe.

Nu er Renault klar med en spritny elbil, kaldet Megane E-Tech Electric, og Renault har offentliggjort de danske priser.

Elbilen, som hører til i det såkaldte C-segment, kommer til landet til en startpris på 266.990 kroner for den billigste version.

Her er den elektriske Megane udstyret med en 40 kWh batteripakke og 130 hk. Det resulterer i en rækkevidde på en opladning på 300 km.

Synes man ikke, det er nok, kan Megane E-Tech Electric også fås med en batteripakke på 60 kWh. Prisforskellen er 37.000 kroner på de to batteristørrelser, og til gengæld for merprisen får man en rækkevidde på 450 km og en samlet ydelse på 220 hk.

Prisen for modellen med det store batteri begynder ved 303.990 kroner.

Forskel i ladning

Forskellen på de to modeller er ikke kun rækkevidden og antallet af kræfter til rådighed for højrefoden. Således er der også en afgørende forskel, når de to modeller skal have ny strøm på batteripakken.

Elbilen kan bestilles fra februar. Foto: Renault

Den kan leases til priser fra 3495 kroner om måneden. Foto: Renault

Højeste udstyrstrin hedder Iconic. Foto: Renault

I versionen med det lille batteri er der mulighed for 22 kW AC-opladning og 85 kW DC-opladning, mens man i 60 kWh-udgaven også standardlader med 22 kW AC, men her kan man også få op til 130 kW DC-ladning.

Megane E-Tech Electric kan fås i tre forskellige udstyrsvarianter, og Renault Danmark åbner for ordrer på elbilen 1. februar. De første danske købere forventes at modtage deres Renault Megane E-Tech Electric til april.