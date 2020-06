Så dyr bliver ny udgave af dansk favoritbil

Skoda Octavia har på alle tidspunkter været en meget populær bilmodel blandt de danske forbrugere, og nu er en ny generation klar til salg i Danmark.

Skoda Danmark har offentliggjort intropriserne på den nye Octavia, og her er rigtig gode nyheder for de kunder, som er hurtigst ude af startblokken.

De første 1000 købere kan nemlig få en såkaldt 'First Edition' til introduktionspris, som er 10.000 kr. lavere end den vejledende udsalgspris.

Den mest prisvenlige model er en Octavia 1.5 TSI 150 hk Ambition First Edition, som koster 249.000 kr. Udstyret i den model byder på blandt andet 16 tommer alufælge, frontassistent med fodgængerbeskyttelse, lane assist, LED-lygter for og bag, infotainmentanlæg med 8,25 tommer skærm, otte højttalere og trådløs Apple CarPlay.

Samme udstyr følger med Octavia 2.0 TDI 115 hk Ambition First Edition til 259.000 kr. og 2.0 TDI 150 hk DSG Ambition First Edition til 289.000 kr., hvor sidstnævnte også har et 7-trins DSG-automatgear. Merprisen for den populære stationcar Combi, som nu har et bagagerum på 640 liter, er 15.000 kr.

Sikker bil

Octavia IV bliver Skodas næste plug-in-hybridbil efter Superb, og opladningsudgaven af Octavia får en elmotor på 75 kW og en benzinmotor på 156 hk. Tilsammen er ydelsen 204 hk. Batteriet er på 13 kWh, og det giver en elektrisk rækkevidde på 55 km.

Den nye Octavia bliver også Skodas første mild-hybridbil. Konkret vil det sige, at man kan vælge mellem en 1,0-liters eller en 1,5-liters benzinmotor på hhv. 110 og 150 hk, og begge motorer er udstyret med en remdrevet 48 V-startermotor og et 48 V-litium-ion-batteri. Batteriet opsamler energien fra opbremsninger, som startermotoren så bruger til at hjælpe benzinmotoren ved accelerationer og til at trille på el alene.

Næsten 50.000 danskere har en Skoda Octavia holdende derhjemme, og går du i overvejelser, om det skal blive din næste familiebil, kan du i hvert fald roligt sætte flueben ved bilens sikkerhed.

Octavia scorede sidste år fem sikre Euro NCAP-stjerner.

- Skoda har for længst bevist, at deres biler har en god sikkerhed. Det gælder også den nye Octavia, som der ikke rigtig noget at sætte en finger på. Alle de nye sikkerhedssystemer er standard, og kollisionssikkerheden er i top ikke mindst for de yngste på bagsædet. Det gør Octavia til et sikkert bilvalg, sagde Søren W. Rasmussen, FDMs repræsentant i Euro NCAP, i den forbindelse.

Priser og udstyr for resten af modelprogrammet vil blive offentliggjort forud for danmarkspremieren i august - bl.a. priserne på den billigste Octavia, modellen 1.0 110 hk Active og mild-hybridversionerne.

