Så elektriske vil de være

Nissan vil være et mere elektrificeret bilmærke, og seks nye modeller er på vej

Hvordan ser fremtiden ud for vores automobile følgesvende? Det har den japanske bilfabrikant Nissan nu offentliggjort deres bud på med planen 'Ambition 2030'.

Nissan satser på elektricifering af modelprogrammet, og samtidig vil bilproducenten stoppe investeringerne i nye forbrændingsmotorer til personbiler.

Det oplyser Nissan i en pressemeddelelse.

Foruden at droppe investeringer i nye forbrændingsmotorer til personbiler, vil Nissan heller ikke introducere nye personbiler, som udelukkende er drevet af forbrændingsmotorer i Europa fra 2023. Med andre ord vil det sige, at fra år 2023 vil alle nye Nissan-modeller komme som enten hybrid- eller elbiler.

Konkret forventer Nissan, at 75 procent af salget i Europa vil være elektrificeret i regnskabsåret 2026. Målet er, at nå op på 100 procent ved udgangen af dette årti.

- Nissan accelererer omstillingen til en elektrificeret fremtid, og Europa fører an. Vi har lagt os fast på en konsekvent retning med Ambition 2030, og med vores nye elektrificerede modelprogram baner vi vejen for en mere bæredygtig fremtid, siger Guillaume Cartier, som er øverste chef for Nissan Africa, Middle East, India, Europe og Oceania.

I alt vil Nissan præsentere seks nye elektrificerede modeller til det europæiske marked.

Elbil på vej

Modellen har været længe undervejs, men nu skulle den være god nok, at Nissan er på vej med den første elbil, som skal bygges på den nye CMF-EV-platform. Ariya hedder elbilen, som ifølge bilproducenten selv 'sætter nye standarder for for elektrisk kørsel'.

Det forventes, at Ariya kommer på markedet i løbet af foråret.