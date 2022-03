Så er den her: Rugbrødet er tilbage

Hvordan ville den ikoniske Volkswagen T1 'Rugbrød' se ud, hvis den skulle lanceres som en moderne, højteknologisk elbil?

Svaret på det spørgsmål kender vi nu, for Volkswagen har netop haft verdenspremiere på den nye ID.Buzz, som er en 2022-fortolkning af 'Rugbrødet'.

At løfte arven fra T1'eren er en tung ballast, og det er de klar over hos Volkswagen.

- En særlig designfeature ved ID.Buzz er den store charme, som den nu bringer tilbage på vejene, siger Albert Kirzinger, som er chefdesigner for Volkswagens erhvervsbiler.

Her henviser Kirzinger blandt andet til proportionerne på den originale T1 og den nye ID.Buzz.

- I T1 sidder du praktisk talt oven på forakslen - der er intet udhæng. I dag, selv når du skal have plads til diverse sikkerhed og teknologi, har ID.Buzz igen det skønne korte udhæng - også bagtil, siger Kirzinger.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet ...

Billedgalleri

Fuld skærm

Designet er inspireret af det, du finder på den originale T1. Foto: Volkswagen Modellen er bygget på VW's MEB-platform. Foto: Volkswagen ID.Buzz er meget digital og opkoblet. Foto: Volkswagen Den kan lades med op til 170 kW. Foto: Volkswagen Bagagerummet kan sluge op til 1121 liter. Foto: Volkswagen I første omgang kan der være fem personer i ID.Buzz. Senere følger versioner med plads til op til syv. Foto: Volkswagen ID.Buzz kommer også som varebil, kaldet Cargo. Foto: Volkswagen Cargo kan lastes med op til 650 kg. Foto: Volkswagen

Elektrisk

Den nye ID.Buzz, som både kommer som personbil og som varebilsversionen Cargo, er baseret på Volkswagens platform for elektriske biler, kaldet MEB.

I de europæiske versioner kommer ID.Buzz med en batteripakke på 77 kWh og en elektrisk motor, der yder 150 kW, svarende til 204 hk. Den elektriske rækkevidde vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt, oplyser Volkswagen.

Til gengæld vil de gerne fortælle, at ID.Buzz kan lades med op til 11 kW ved en hjemmelader og op til 170 kW ved en lynlader. For sidstnævnte gælder det, at batteriet kan lades fra 5 til 80 procent strøm på 30 minutter.

Fra introduktionen har personbiludgaven af ID.Buzz plads sæder til fem personer og over 1100 liter bagage. På et senere tidspunkt følger versioner med længere akselafstand, der vil kunne have plads til seks og syv sæder, alt efter version.

Først senere følger de danske priser og introduktionsdato. Det forventes, at bilen kommer på det europæiske marked i slutningen af 2022.