Så fed kan en elbil også være

Det skorter ikke på fede elbiler, men hvis du synes, at de fleste er en anelse for polerede, skal du læse med her.

Elbiler kan nemlig andet end at give renere luft i storbyerne, mener Mercedes-Benz, der har lanceret en specialudgave af elbilen EQC for at demonstrere, at 'e-mobilitet ikke kun er urbant, men også offroad.'

Og det kræver da heller ikke mange kig på bilen på billederne her i artiklen for at se, at den her elbil ikke er bygget til hverken stenbroen eller perlegrusindkørslen.

Mercedes-Benz kalder modellen, der kun bliver bygget i ét eksemplar, EQC 4x4².

- Vores mål er at kombinere moderne luksus og bæredygtighed med emotionel appel. EQC 4x4² viser, hvordan underholdende bæredygig mobilitet kan være, siger Markus Schäfer, medlem af Daimler AG og Mercedes-Benz' bestyrelse, i en pressemeddelelse.

- For at sige det kortfattet går elektrisk luksus nu offroad, siger han.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet ...

Billedgalleri 1 af 5 Hjulene er 20 tommer. Foto: Mercedes-Benz 2 af 5 Offroad-EQC'eren er 20 cm højere end den normale EQC. Foto: Mercedes-Benz 3 af 5 Mercedes-Benz har reprogrammeret køreprogrammerne, så de er mere offroad-egnede. Foto: Mercedes-Benz 4 af 5 Det ser ud til, at modellen er ganske kapabel i terrænet. Foto: Mercedes-Benz 5 af 5 Skærmkasserne er 10 cm større end på en normal EQC. Foto: Mercedes-Benz

Længe ventet: Nu bygger Volvo denne bil

Vild frihøjde

For at det hele ikke bare går op i storladne ord, har Mercedes-Benz lagt sig i selen for at bevise deres offroad-pointe.

EQC 4x4² er hævet til en frihøjde på 29,3 cm, hvilket er mere end dobbelt så højt som på den normale EQC og 5,8 cm mere end på en G-Klasse.

Derudover er affjedringen ændret, ligesom Mercedes-Benz også har omprogrammeret bilens køreprogrammer, så de er bedre egnede til offroadkørsel.

Ifølge Mercedes-Benz er bilen egnet til kørsel i sand på strande og i ørkener, på sten og i bjergterræn og endda i mindre bjergfloder.

Desværre, fristes man til at sige, er der kun tale om en såkaldt 'one-off'. Det vil altså sige, at der kun bliver bygget dette ene eksemplar.

Grønne biler buldrer frem i Europa: Salget er tredoblet