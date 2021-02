Så går det stærkt: Her åbner de landets hurtigste elbillader

Foruden rækkevidde er et af de mest afgørende elementer ved en elbil, hvor hurtigt der kan fyldes ny strøm på batteriet igen. Det afhænger i sagens natur af, hvor meget bilen fra producentens side kan lades med, og så afhænger det af, hvor meget energi der kan sendes gennem kablet, som bilen lades med.

Når det gælder sidstnævnte, er der nu kommet en ny konge i Danmark. Landets hurtigste offentlige lader skal nemlig etableres ved FDM Jyllandsringen.

Det skriver FDM.

Med en effekt på 400 kW bliver laderen indehaver af titlen som Danmarks hurtigste lader. Faktisk er anlægget forberedt til at kunne opgraderes til en effekt på 600 kW, hvis det skulle blive nødvendigt.

Nu åbner de flere lynladere til elbiler

Kan bruges af alle

Det er FDM, der står bag projektet med støtte fra Vejdirektoratet, og bilejerorganisationen forventer, at den nye lader kan være klar til brug 1. juni.

- Vi er meget glade for, at vi har fået mulighed for at opgradere vores ladefaciliteter med en lynlader, der tilmed bliver Danmarks hurtigste. Allerede i dag oplever vi blandt vores gæster og kursister en stigende efterspørgsel på gode lademuligheder, ligesom køretekniske kurser for elbilister de kommende år kun vil komme til at fylde mere, siger Betina Engolm, afdelingschef på FDM Jyllandsringen, til hjemmesiden.

Da den nye lader er offentlig, vil den kunne bruges af alle elbil- og plug in hybridejere, og prisen for at bruge laderen bliver ifølge FDM 3,50 kr. pr. kWh.

Vil ikke vente: Nu opstiller de markedets hurtigste ladere