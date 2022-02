Så gode er de nye sommerdæk

Selvom vejret til tider stadig føles lidt vinterligt, skal du snart til at have styr på sommerdækkene.

Foråret er nemlig ikke langt væk, og der er god grund til at se sig for, hvis der står sommerdæk på indkøbssedlen. Det viser årets store sommerdæktest, som FDM har lavet i samarbejde med en række europæiske bilklubber, oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Ved årets test er i alt 34 dæk i størrelserne 15 og 16 tommer blevet testet. Af testens dæk falder to 16-tommerdæk igennem, mens samlet 11 dæk klarer sig godt, og en stor gruppe på 21 dæk placerer sig i midten med karakterer, der er gennemsnitlige.

- Den generelle kvalitet af sommerdæk er de senere år blevet bedre, hvilket årets test også viser. Nærlæser man resultaterne for de dæk, der klarer sig bedst, er der dog forskel på deres egenskaber. Vigtigst er, at dækket har et godt vejgreb og kort bremselængde på våd og tør vej. Det har de bedste dæk, mens andre udmærker sig ved at have en lav rullemodstand, og andre igen har en god slidstyrke, siger Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør hos FDM.

Dette bør gå forrest

Et af de parametre, der viser forskel på dækkene, er dækkenes slidstyrke. Det dæk, der kørte længst af de 34 dæk, klarede næsten 50.000 km, før dækmønstret var slidt ned til de anbefalede tre mm. Omvendt klarede dækket med den ringeste holdbarhed 28.000 km.

- Har man en ældre bil og et beskedent kørselsbehov, behøver man ikke nødvendigvis at vælge dæk fra øverste hylde, men kan trygt vælge et fra testens midtergruppe. Men gode bremseegenskaber på våd og tør vej bør altid gå forud for god slidstyrke eller lav rullemodstand, siger Søren W. Rasmussen.