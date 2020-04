Så hårdt har coronakrisen ramt to af verdens største bilproducenter

Både Toyota og Volkswagen har kunnet notere en stor nedgang i antallet af både producerede og leverede biler i første kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal året før.

Det fremgår af de to bilgiganters regnskaber perioden.

At coronakrisen også har ramt bilindustrien er ikke nogen nyhed, men nu har to af verdens største bilproducenter sat tal på, hvilken effekt Covid-19-krisen har haft på bilbranchen.

Hos Volkswagen-koncernen er antallet af leverede biler til kunderne - det vil altså sige, når kunderne står med nøglerne til deres nye bil - faldet med 23 procent fra cirka 2,6 millioner biler i første kvartal 2019 til 2 millioner biler i første kvartal i år.

- Uset krise

Samtidig faldt antallet af solgte nye biler under Volkswagen-koncernens brands med 15 procent fra 910.000 biler i første kvartal 2019 til 765.000 biler i første kvartal 2020.

- Den globale Covid-19-pandemi påvirkede vores forretning markant i første kvartal. Vi har lavet adskillige modforanstaltninger for at reducere omkostningerne og sikre likviditet, og vi fortsætter med at være økonomiske robuste, siger Frank Witter, økonomidirektør i Volkswagen Group, i pressemeddelelsen.

Volkswagen har tidligere oplyst, at produktionen af personbiler genstartede på deres fabrikker i Zwickau og Bratislava fra 20. april.

Efterfølgende genoptages produktionen på andre Volkswagen-fabrikker i Tyskland, Portugal, Spanien, Rusland, Sydafrika samt Nord- og Sydamerika. Produktionen har været lukket ned siden 19. marts.

- Volkswagen Group styrer gennem den hidtil usete krise med fokus og beslutsomhed, siger Frank Witter.

Toyota også ramt

En anden af verdens største bilproducenter i form af Toyota har også offentliggjort salgstal og regnskab for første kvartal af 2020.

Her fremgår det, at Toyota i første kvartal 2020 har produceret 1.979.668 biler, hvilket er 13,6 procent lavere end antallet af producerede biler i første kvartal 2019.

Samtidig er salget af nye biler på verdensplan faldet med 10,7 procent hos Toyota til i første kvartal 2020 at ligge på 2.064.989 solgte nye biler.

