Så hurtigt kan et nyt superbatteri til elbiler lade

Hvordan lyder en elbil med et batteri, der kan klare op til 500 km på en opladning, og som kan oplades fra 0 til 100 procent strøm på 10 minutter?

De store løfter kommer fra Toyota, som er ved at udvikle en udgave af et såkaldt solid-state-batteri, der meget vel kan give et fingerpeg om, hvordan fremtiden for elbiler kan blive.

Det skriver Nikkei Asia.

Har du interessere for elbiler, har du måske allerede stiftet bekendtskab med solid-state-batteriet. Det er blevet udpeget som potentielt revolutionerende for elbiler, og nu tyder det altså på, at batteriet ikke længere er så teoretisk, som det tidligere har været.

Toyota planlægger ifølge mediet at blive det første firma, som sælger en elektrisk bil med et solid-state-batteri i den tidlige del af 2020'erne. Næste år vil koncernen afsløre og teste en prototype med den nye type batteri.

Solid-state-batterier har en væsentligt bedre energitæthed, hvilket især gavner, hvor meget energi batteriet kan levere i forhold til dets vægt og størrelse. Det giver desuden et løft til pladsforholdene i bilen, da batteriet fylder mindre.

Godt nyt for elbilejere: Nye ladestandere for over 200 millioner

Vinter gør mindre

Har man i en bil med et af de nuværende lithium-ion-batterier kørt i en elbil en kold vinterdag, har man nok fundet ud af, at kulde har en ret markant effekt på elbilens rækkevidde, som reduceres på grund af den lavere temperatur.

Det problem skulle ifølge Toyota blive væsentligt mindre med et solid-state-batteri, der efter sigende kan præstere nogenlunde det samme i vinterperioder som i sommerperioder.

Batteriet skulle desuden være mindre risikabelt i forhold til at bryde i brand, og Toyota hævder, at et solid-state-batteri vil have 90 af procent af ydeevnen tilbage efter en 30-årig periode.

Kan de store løfter indfries, lover det godt for fremtidens elbilbatterier.

Toyota er ikke den eneste bilproducent, som vil bygge solid-state-batterier.

Volkswagen forventer ifølge Autoblog at kunne producere sit eget solid-state-batteri i 2025, og Nissan forventer at bygge en prototype med batterivarianten i 2028.

Så langt holder nyt superbatteri til elbiler