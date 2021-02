Så imponerende hurtigt kan den lade: Ny elbil er landet

Med modellen Ioniq 5 præsenterer Hyundai mærkets første fuldt elektriske, serieproducerede model. Elbilen er bygget på Hyundais nye E-GMP-platform, og Ioniq 5 er én af de første elbiler i verden med et batterisystem på op til 800 volt.

Og sidstnævnte er en vigtig detalje, for det sikrer både meget, meget hurtig opladning og hurtige præstationer.

Den nye elbil kommer med to forskellige batteristørrelser på enten 58 kWh og 72,6 kWh, samt to elmotorer - enten med en motor i bag eller med både en motor i front og i bag, hvilket gør firehjulstræk muligt.

Den bagerste motor leverer 350 Nm og den forreste motor 255 Nm.

Med batteristørrelsen på 72,6 kWh, baghjulstræk og 218 hk har Ioniq 5 en rækkevidde på 481 km. Den version kan accelerere fra 0-100 km/t på 7,4 sekunder, mens topfarten er på 185 km/t. Med firehjulstræk og 306 hk accelerer Ioniq 5 fra 0-100 km/t på bare 5,2 sekunder. Med 20 tommer hjul er rækkevidden 451 km.

Hurtig opladning

Det helt store trækplaster for Hyundai Ioniq 5 er, at elbilen tilbyder opladning med henholdsvis 400 og 800 volt. Med 800 volt kan Ioniq 5 lynlade med op til 350 kW, og så tager det blot 18 minutter at lade batteriet fra 10 til 80 procent. Eller lægge 100 km rækkevidde til på fem minutters opladning.

En anden unik feature ved Ioniq 5, er at det forventes, at den må trække op til 1600 kg på krogen. Det afhænger af den endelig godkendelse.

Hyundai forventer at lancere elbilen Ioniq 5 i Danmark i løbet af sommeren i år.

Sådan ser Hyundais nye elektriske satsning ud. Foto: Hyundai

Akselafstanden er på hele 3000 mm. Foto: Hyundai

Dimensionerne på den nye Ioniq 5 er 4635 mm lang, 1890 mm bred og 1605 mm høj. Foto: Hyundai

Med det plane gulv lover Hyundai god plads i kabinen. Foto: Hyundai

