Så klar er danskerne til elbiler: - Overraskende

Salget af 'grønne' biler har indtil videre i 2020 været i fremgang. Således ligger både salget af hybridbiler og rene elbiler adskillige procenter over det tilsvarende salg for samme periode i 2019.

En ny undersøgelse bekræfter da også, at danskernes parathed i forhold til at skifte diesel- og benzinbiler ud med en hybrid- eller elbil, er høj.

Næsten halvdelen af danskerne forventer ifølge undersøgelsen at have en lavemissionsbil i 2025, og hele 70 procent forventer at køre i el- eller hybridbil i 2030. Dermed overstiger paratheden til grøn omstilling såvel Transportkommissionens mest ambitiøse plan for omstilling, som regeringens udspil på området. Det viser en undersøgelse som Bilbasen har lavet i samarbejde med analysebureauet Advice.

Det oplyser Bilbasen i en pressemeddelslse.

I undersøgelsen tilkendegiver 45 procent af alle bilkøbere og potentielle bilkøbere, at de 'sandsynligvis' eller med 'stor sandsynlighed' forventer at have en elbil eller hybridbil i 2025. Blandt mænd er der 51 procent, som forventer at have elbil eller hybridbil i 2025, mens der blandt kvinderne er 38 procent. I 2030 er der 70 procent, som forventer at have en elbil eller hybridbil.

- I det seneste år er interessen i form af søgninger på el- og hybridbiler på Bilbasen blot steget og steget, men alligevel er det overraskende, at paratheden til omstillingen fra diesel- og benzinbiler til hybrid- og elbiler er så markant, siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen.

Med tanke på miljøet

Når de adspurgte i undersøgelsen skal forholde sig til, hvorfor de gerne vil skifte fossilbilen ud med en lavemissionsbil, er det især hensynet til klima og miljø, som betyder noget.

53 procent svarer således, at de er 'enige' eller 'meget enige' i, at klima/miljø pt. er den eneste gode grund til at anskaffe sig en elbil. Dette bakkes op af en afdækning af fritekstsvarene i målingen. Her er alle, som forventer at have en elbil i 2025, blevet bedt om med egne ord selv at angive, hvad de anser som gode grunde til at vælge en elbil. Her angiver 59 procent af alle potentielle elbilkøbere, at klima og miljø er blandt de tre væsentligste grunde til at købe elbil.

Til sammenligning er nummer to på listen, at der kan være økonomiske fordele i form af tilskud eller lavere afgifter.

Lige for tiden forhandler landets politikere om de kommende afgifter på biler, som blandt andet skal være med til at sikre flere elbiler på vejene. Undersøgelsen her viser, at danskerne er klar til lavemissionsbiler.

