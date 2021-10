Så længe må du vente på nye biler

Coronapandemien og manglen på mikrochips har været blandt de mest afgørende årsager til, at der for tiden er lang leveringstid på nye biler, og at bilproducenterne ikke kan levere de biler, som kunderne efterspørger.

Autobrancen Danmark, som er brancheorganisation for bilforhandlere, har lavet en undersøgelse blandt organisationens medlemmer, som viser, at bilmarkedet er presset.

I undersøgelsen svarer 9 ud af 10 bilforhandlere, at de kunne sælge flere biler til kunderne, hvis producenterne kunne levere.

Samtidig svarer lidt over halvdelen af forhandlerne, at de har fire til seks måneders ekstra leveringstid på mange biler.

- Forbrugerne må indstille sig på, at de i mange tilfælde skal vente i længere tid på at få deres bil. Forhandlerne fortæller os jævnligt, at markedet for både nye og brugte biler er meget presset for tiden, siger Gitte Seeberg, som er adm. direktør i Autobranchen Danmark.

- Det er markant, når 53 procent af besvarelserne i vores undersøgelse peger på, at de får leveret mindst 40 procent færre biler end normalt. Næsten fire ud ti forhandlere får endda leveret mindre end halvt så mange biler som normalt, siger hun.

Højere priser på brugte biler

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt har den store mangel på nye biler sendt efterspørgslen på nyere brugte biler i vejret. Således er priserne på de mest eftertragtede brugte bilmodeller steget op mod 25 procent i pris på blot et år.

Samtlige forhandlere i undersøgelsen fra Autobranchen Danmark kalder da også markedet for brugte biler for 'ustabilt' i øjeblikket.

Skal du af med din brugte bil, er der gunstige salgspriser lige nu.