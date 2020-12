Så langt holder nyt superbatteri til elbiler

Nye tests viser, at en ny generation af Tesla-batterier kan holde over 3,5 millioner kilometer

Går du og tænker, at moderne elbilbatterier skal udskiftes hele tiden og ikke kan holde i bilens levetid? Så kan du godt tro om igen.

Teknologien bliver konstant bedre, og noget tyder på, at Tesla har en ny generation af superbatterier på vej, der potentielt kan holde til over 3,5 millioner kilometer.

Det skriver Illustreret Videnskab.

Det er et forskerhold fra Dalhousie University i Canada, som i et samarbejde med Tesla, udvikler ny batteriteknologi.

Tidligere lovede professor Jeff Dahn, som er forskningschef for projektet, at deres nye elbilbatteri vil kunne klare over 1,5 millioner kilometer i elbiler.

Men faktisk viser universitets data, at batterierne kan klare meget mere. I en video oplyser Jeff Dahn, at den nye generation af batterier vil kunne klare over 3,5 millioner kilometer i en almindelig elbil.

Langtidsholdbare

Ifølge Dahn kan batterierne oplades og bruges mindst 10.000 gange, hvilket med en rækkevidde på 350 km pr. opladning giver en samlet holdbarhed på 3,5 millioner kilometer.

Hvis man sørger for at være mere påpasselig, vil man endda kunne oplade batterierne op mod 15.000 gange, hvilket vil give samlet længere rækkevidde.

Det vil blandt andet sige, at man skal undlade at lade batterierne op til 100 procent, ligesom man ikke skal køre dem ned til 0 procent, før man lader igen, da det forlænger holdbarheden.

Dermed vil batterierne ved typisk pendlerkørsel og -opladning kunne holde mange millioner kilometer.

Derfor spekuleres der også i, at batterierne faktisk vil kunne gå i arv fra en elbil til en anden.

Historien melder ikke noget om, hvornår den nye generation af batterier potentielt kan være klar i nye Tesla-modeller.

