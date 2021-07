Så let får du mindre støj i bilen

Man kan sagtens leve med lyd fra motoren, når man kører i en bil, ligesom god musik i højttalerne også kan give en køretur noget ekstra. Men når man skal ud på tur i sin bil, er det ikke særlig fedt, hvis man kan høre støj fra dækkene hele tiden.

Men faktisk har du selv mulighed for at påvirke, hvor meget larm du hører fra dækkene. For takket være EU-mærkningen af dæk, kan man blive klogere på, præcis hvor meget det enkelte dæk støjer.

Det oplyser Dækbranchen Danmark i en pressemeddelelse.

EU-dækmærkningen viser tre værdier på nye dæk. Rullemodstand, hvilket er vigtigt for brændstoføkonomi og batterikapacitet, opbremsning på våd vej, som har stor indflydelse på sikkerhed, og sidst, men ikke mindst - støj afgivet til omgivelserne.

På grafikken herunder kan du se præcist, hvor på mærkningen at støjniveauet oplyses.

Her kan du se støjniveauet på EU's dækmærkning. Grafik: PR

- Det er synd

Hos Dækbranchen Danmark håber man, at flere vil benytte mærkningen, når der skal vælges nye dæk.

- Når vi vælger nyt køleskab eller fryser, så er vi vant til at tage mærkningen med i vores overvejelser, men desværre er det ikke noget, som dækkøberne går vildt meget op i, siger Volker Nitz, som er direktør i Dækbranchen Danmark.

- Vi synes, at det er ærgerligt, for køber man dæk med lav rullemodstand, så giver det besparelse på brændstoffet, flere kilometer på batterierne og man medvirker dermed til mindre CO2-udledning. Det samme er gældende for dækstøjen, hvor man kan købe dæk, som støjer mindst muligt, hvilket er til gavn og glæde for alle. Det er synd, at disse lavthængende frugter ikke plukkes, siger han.

På hjemmesiden dæklabel.dk kan man se, hvilke dæk der passer til ens bil, samt deres mærkninger.